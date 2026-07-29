Atlético terá desfalque de 'motorzinho' diante do Juventude: veja motivo
Meia recebeu cartão vermelho e cumpre suspensão
O Atlético terá um desfalque importante para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Mamady Cissé, que vem ganhando cada vez mais espaço com Eduardo Domínguez, está suspenso e não ficará à disposição para a partida contra o Juventude.
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O jovem cumprirá suspensão automática após ter sido expulso no jogo de volta da quinta fase, diante do Ceará. Na ocasião, Cissé recebeu o cartão vermelho ainda no início da partida ao cometer uma falta em um adversário que sairia cara a cara com o goleiro, impedindo uma clara oportunidade de gol. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético conseguiu a classificação nos pênaltis.
A ausência acontece justamente no momento em que o volante vive sua melhor fase pelo clube. Utilizado, na maioria das vezes, no segundo tempo das partidas, Cissé tem chamado atenção pela intensidade, capacidade de marcação e chegada ao ataque.
Na vitória sobre o Palmeiras,o volante entrou no intervalo e foi um dos destaques da equipe. Com muito fôlego, ajudou a elevar o ritmo do Atlético, dando mais consistência defensiva e contribuindo também nas transições ofensivas. As atuações fizeram o jovem ganhar a confiança de Eduardo Domínguez e aumentar a disputa por uma vaga entre os titulares.
Cissé pelo Atlético
Natural da Guiné, Mamady Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de categorias de base realizado na África. O volante foi identificado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo) e inicialmente passou a integrar a equipe sub-20 do clube.
Depois de se destacar nas categorias de base, Cissé foi promovido ao elenco principal no início da temporada de 2026. Desde então, vem recebendo cada vez mais oportunidades e aproveitando os minutos em campo. As boas atuações fizeram o volante ganhar espaço no grupo e entrar na briga por uma vaga na equipe titular de Eduardo Domínguez.
Atlético x Juventude pela Copa do Brasil
Atlético e Juventude se enfrentam no próximo sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será disputada na terça-feira (4), em Caxias do Sul, e definirá o classificado para as quartas de final da competição.
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