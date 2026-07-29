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Atlético terá desfalque de 'motorzinho' diante do Juventude: veja motivo

Meia recebeu cartão vermelho e cumpre suspensão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/07/2026 14:00
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Cissé em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cissé em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá um desfalque importante para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Mamady Cissé, que vem ganhando cada vez mais espaço com Eduardo Domínguez, está suspenso e não ficará à disposição para a partida contra o Juventude.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá um desfalque importante para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Mamady Cissé, que vem ganhando cada vez mais espaço com Eduardo Domínguez, está suspenso e não ficará à disposição para a partida contra o Juventude.

O jovem cumprirá suspensão automática após ter sido expulso no jogo de volta da quinta fase, diante do Ceará. Na ocasião, Cissé recebeu o cartão vermelho ainda no início da partida ao cometer uma falta em um adversário que sairia cara a cara com o goleiro, impedindo uma clara oportunidade de gol. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético conseguiu a classificação nos pênaltis.

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A ausência acontece justamente no momento em que o volante vive sua melhor fase pelo clube. Utilizado, na maioria das vezes, no segundo tempo das partidas, Cissé tem chamado atenção pela intensidade, capacidade de marcação e chegada ao ataque.

Na vitória sobre o Palmeiras,o volante entrou no intervalo e foi um dos destaques da equipe. Com muito fôlego, ajudou a elevar o ritmo do Atlético, dando mais consistência defensiva e contribuindo também nas transições ofensivas. As atuações fizeram o jovem ganhar a confiança de Eduardo Domínguez e aumentar a disputa por uma vaga entre os titulares.

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Cissé em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cissé pelo Atlético

Natural da Guiné, Mamady Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de categorias de base realizado na África. O volante foi identificado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo) e inicialmente passou a integrar a equipe sub-20 do clube.

Depois de se destacar nas categorias de base, Cissé foi promovido ao elenco principal no início da temporada de 2026. Desde então, vem recebendo cada vez mais oportunidades e aproveitando os minutos em campo. As boas atuações fizeram o volante ganhar espaço no grupo e entrar na briga por uma vaga na equipe titular de Eduardo Domínguez.

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Atlético x Juventude pela Copa do Brasil

Atlético e Juventude se enfrentam no próximo sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será disputada na terça-feira (4), em Caxias do Sul, e definirá o classificado para as quartas de final da competição.

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