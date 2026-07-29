logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Natanael 'se transforma' no Atlético e vira peça importante no esquema de Domínguez

Jogador mudou de função e vive um dos melhores momentos pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/07/2026 10:52
Favorite o Lance! no Google
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Natanael vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Atlético. O lateral-direito passou por uma mudança de função com a chegada de Eduardo Domínguez, se adaptou rapidamente ao novo papel e hoje é uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Natanael vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Atlético. O lateral-direito passou por uma mudança de função com a chegada de Eduardo Domínguez, se adaptou rapidamente ao novo papel e hoje é uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino.

No início do trabalho de Domínguez, Natanael atuava em sua posição de origem, como lateral-direito. Com o passar das semanas, porém, o treinador passou a utilizá-lo em uma função mais recuada, como o terceiro zagueiro pelo lado direito na linha defensiva.

continua após a publicidade

Sem a bola, o jogador fecha a linha de três defensores e reforça o sistema defensivo. Já nos momentos de posse, em algumas ocasiões volta a ocupar o corredor direito para participar da saída de bola, da construção das jogadas e dar amplitude ao ataque. A adaptação foi rápida e, com boas atuações, Natanael conquistou espaço e se firmou entre os titulares.

Volta por cima no Atlético

Contratado pelo Atlético no início de 2025, Natanael começou sua trajetória no clube com boas atuações, mas viveu um longo período de irregularidade e passou a ser alvo de desconfiança. O cenário fez o clube voltar ao mercado em busca de um reforço para a posição e contratar Angelo Preciado, lateral da seleção equatoriana.

continua após a publicidade

A expectativa era de que o equatoriano assumisse naturalmente a vaga de titular. No entanto, a evolução de Natanael com Eduardo Domínguez mudou esse panorama. O brasileiro elevou o nível de desempenho, ganhou a posição na equipe e recebeu elogios do treinador:

— Desde que cheguei, Natanael é um dos jogadores que mais cresceram — afirmou o treinador

O próprio jogador também comentou sobre a nova função e destacou o processo de adaptação ao modelo de jogo do treinador.

— Venho entendendo melhor a função. O professor vem conversando comigo sobre o que eu devo fazer, principalmente nos momentos defensivos. Acho que venho tentando ajudar a equipe da melhor maneira possível — disse o lateral.

continua após a publicidade
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Atletas do Atlético comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Triunfo diante do Palmeiras impulsiona Atlético na briga pela Libertadores: veja as probabilidades

Há 4 horas
Igor Toledo (Foto: reprodução)

Atlético Mineiro

Atlético confirma a saída de três jovens das categorias de base: veja detalhes

Há 20 horas
Jogadores comemoram gol em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético ganha 'respiro' antes de duelos decisivos na Copa do Brasil: veja programação

Há 22 horas
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético mantém ação de ingressos gratuitos contra o Juventude: veja preços e onde comprar

Há 1 dia
Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fora de Campo

Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco

Há 1 dia
Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Análise: Atlético apresenta melhor versão do 'estilo Domínguez' e ganha surpresas positivas

Há 2 dias
Mais LANCE!
Domínguez em Atlético x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: 'Temos que acreditar'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Herói da vitória, Igor Gomes desabafa sobre situação no Atlético: 'Não tem sido fácil'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Palmeiras x Atlético-MG

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê vantagem para o Flamengo cair no Brasileirão

Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG

Falha de Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG choca: 'Terrível'

Victor Hugo, do Atlético-MG, contra o Palmeiras

Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras no Brasileirão

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira esclarece polêmica em Palmeiras x Atlético-MG

Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado com surpresa para enfrentar o Palmeiras: confira

Palmeiras x Atlético-MG. Onde assistir ao jogo pelo Brasileirãp

Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Dodô (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2014; show de Dodô no Pacaembu

Palmeiras x Atlético 2025 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Análise: Confrontos equilibrados em mando do Palmeiras dão confiança ao Atlético em busca de surpreender

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado