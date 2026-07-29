Natanael 'se transforma' no Atlético e vira peça importante no esquema de Domínguez Jogador mudou de função e vive um dos melhores momentos pelo Galo

Natanael vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Atlético. O lateral-direito passou por uma mudança de função com a chegada de Eduardo Domínguez, se adaptou rapidamente ao novo papel e hoje é uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino.

Natanael vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Atlético. O lateral-direito passou por uma mudança de função com a chegada de Eduardo Domínguez, se adaptou rapidamente ao novo papel e hoje é uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino.

No início do trabalho de Domínguez, Natanael atuava em sua posição de origem, como lateral-direito. Com o passar das semanas, porém, o treinador passou a utilizá-lo em uma função mais recuada, como o terceiro zagueiro pelo lado direito na linha defensiva.

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Sem a bola, o jogador fecha a linha de três defensores e reforça o sistema defensivo. Já nos momentos de posse, em algumas ocasiões volta a ocupar o corredor direito para participar da saída de bola, da construção das jogadas e dar amplitude ao ataque. A adaptação foi rápida e, com boas atuações, Natanael conquistou espaço e se firmou entre os titulares.

Volta por cima no Atlético

Contratado pelo Atlético no início de 2025, Natanael começou sua trajetória no clube com boas atuações, mas viveu um longo período de irregularidade e passou a ser alvo de desconfiança. O cenário fez o clube voltar ao mercado em busca de um reforço para a posição e contratar Angelo Preciado, lateral da seleção equatoriana.

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A expectativa era de que o equatoriano assumisse naturalmente a vaga de titular. No entanto, a evolução de Natanael com Eduardo Domínguez mudou esse panorama. O brasileiro elevou o nível de desempenho, ganhou a posição na equipe e recebeu elogios do treinador:

— Desde que cheguei, Natanael é um dos jogadores que mais cresceram — afirmou o treinador

O próprio jogador também comentou sobre a nova função e destacou o processo de adaptação ao modelo de jogo do treinador.

— Venho entendendo melhor a função. O professor vem conversando comigo sobre o que eu devo fazer, principalmente nos momentos defensivos. Acho que venho tentando ajudar a equipe da melhor maneira possível — disse o lateral.

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Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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