Análise: Atlético apresenta melhor versão do 'estilo Domínguez' e ganha surpresas positivas Disciplina tática, equilíbrio e entendimento de jogo foram os pilares do triunfo alvinegro

A grande vitória do Atlético deixou uma série de pontos positivos e uma das melhores impressões da equipe na temporada. O triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, fora de casa, mostrou uma das versões mais consistentes do time comandado por Eduardo Domínguez, com organização defensiva, intensidade na marcação, eficiência nas transições e efetividade nas oportunidades criadas.

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A grande vitória do Atlético deixou uma série de pontos positivos e uma das melhores impressões da equipe na temporada. O triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, fora de casa, mostrou uma das versões mais consistentes do time comandado por Eduardo Domínguez, com organização defensiva, intensidade na marcação, eficiência nas transições e efetividade nas oportunidades criadas.

Além do resultado expressivo diante do líder do Campeonato Brasileiro, a atuação também trouxe boas notícias individuais. Jogadores que vinham com pouco espaço, como Igor Gomes, corresponderam quando acionados, enquanto Preciado aproveitou a oportunidade entre os titulares e apresentou um desempenho consistente. As atuações mostraram que Domínguez pode ganhar novas alternativas para a sequência da temporada, aumentando o "leque" de opções do elenco em segundo semestre tão intenso.

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Sistema tático mantido

O técnico Eduardo Domínguez manteve o esquema utilizado na última partida, diante do Bahia, com uma linha de três zagueiros, uma segunda linha de quatro jogadores no meio-campo e um trio ofensivo. A única mudança em relação ao confronto anterior foi a entrada de Preciado na vaga de Cuello, lesionado. A escolha pelo equatoriano teve como objetivo preservar a estrutura tática da equipe, já que ele desempenha a mesma função.

Na defesa, Lyanco, Ruan e Natanael formavam a linha de três zagueiros. Pelos lados, Preciado atuava como ala pela direita, enquanto Renan Lodi ocupava o corredor esquerdo. No meio-campo, Tomás Pérez era o volante mais fixo, com Maycon tendo mais liberdade para avançar e participar da construção das jogadas.

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No setor ofensivo, Bernard partia pelo lado esquerdo e Victor Hugo pelo direito, mas ambos fechavam para o centro em diversos momentos para atuar entre as linhas. Cassierra era a referência no ataque, responsável por prender os zagueiros e servir como principal alvo das jogadas ofensivas.

Dedicação na marcação

Como era esperado, principalmente pela postura do Palmeiras atuando em casa, o Atlético iniciou a partida com uma estratégia mais defensiva, cedendo a posse de bola ao adversário e priorizando a organização sem a bola.

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As poucas vezes em que o Galo conseguiu sair para o jogo aconteceram em transições rápidas e escapadas em velocidade. Em alguns momentos, a equipe tentou pressionar a saída de bola do Palmeiras com um bloco médio. No entanto, quando essa pressão não era executada de forma coordenada, o time paulista conseguia escapar da marcação e encontrava espaços para atacar. Foi justamente dessa maneira que surgiram as principais oportunidades da primeira metade do primeiro tempo, incluindo um pênalti que acabou sendo anulado após revisão do VAR.

Os momentos de posse do Atlético foram raros, mas, a partir da metade da etapa inicial, a equipe conseguiu permanecer por mais tempo no campo ofensivo. Em uma dessas investidas, conquistou uma bola parada e criou sua principal oportunidade do primeiro tempo. Bernard cobrou falta para a área, Cassierra apareceu nas costas da marcação e saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou em cima do adversário e desperdiçou a chance. O Galo tem encontrado dificuldades para ser efetivo ofensivamente, e em partidas equilibradas, nas quais as oportunidades são escassas, desperdiçar uma chance clara costuma custar caro.

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Sem a bola, o Atlético demonstrou muita dedicação na marcação e, em boa parte do tempo, conseguiu neutralizar as principais armas ofensivas do Palmeiras. Por outro lado, faltou organização e personalidade quando recuperava a posse. A equipe teve dificuldades para controlar o jogo com a bola nos pés, sustentar ataques e transformar as recuperações em oportunidades de perigo, o que limitou sua produção ofensiva ao longo da primeira etapa.

Cassierra em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético efetivo e a "versão Domínguez"

Na segunda etapa, o Atlético voltou com uma postura diferente, mais disposto a jogar e a buscar maior volume ofensivo. A mudança de comportamento deu resultado logo nos primeiros minutos. Cassierra arriscou de fora da área, o goleiro Carlos Miguel falhou ao tentar fazer a defesa e, no rebote, Victor Hugo apareceu para empurrar a bola para as redes e abrir o placar.

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Com a vantagem, era natural que o Atlético baixasse suas linhas e voltasse a priorizar a organização defensiva. A equipe passou a defender em bloco mais baixo, mas manteve a compactação e conseguiu suportar a pressão imposta pelo Palmeiras durante boa parte da segunda etapa.

Em um momento de desatenção e falta de sincronia da defesa, porém, o Palmeiras encontrou o gol de empate, aumentando a pressão sobre o time mineiro. Diferentemente de outras partidas, o Atlético não se abalou. A equipe rapidamente retomou a organização e mostrou justamente o que havia faltado em diversos jogos da temporada: efetividade. Em uma transição ofensiva rápida e bem executada, voltou a ficar à frente do placar.

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O segundo gol também trouxe uma surpresa positiva. Igor Gomes, que estava há dez partidas sem entrar em campo, precisou de poucos toques na bola para marcar. O meia mostrou tranquilidade na finalização e pode voltar a ganhar espaço no elenco, tornando-se uma alternativa importante para Eduardo Domínguez na sequência da temporada.

Outra boa notícia foi a atuação de Preciado. Escalado na vaga de Cuello, o equatoriano correspondeu à confiança da comissão técnica. Demonstrou muita intensidade na recomposição defensiva, venceu duelos pelos lados do campo e ainda participou das ações ofensivas com disposição e velocidade, cumprindo bem a função exigida no esquema com alas.

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No contexto geral, a partida representou uma das melhores apresentações do Atlético sob o comando de Eduardo Domínguez. O time mostrou uma defesa organizada, intensa na marcação e sincronizada nas coberturas, características que sustentaram a atuação durante os 90 minutos.

Ao mesmo tempo, apresentou evolução nas transições ofensivas e, principalmente, foi eficiente nas oportunidades que criou. Essa combinação entre solidez defensiva e efetividade no ataque é justamente a essência do modelo de jogo proposto pelo treinador e um caminho que o Atlético vinha buscando desde o início do trabalho.

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Domínguez em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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