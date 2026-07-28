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Atlético mantém ação de ingressos gratuitos contra o Juventude: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam no próximo sábado às 19h30

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/07/2026 10:00
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Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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O Atlético manteve a promoção de ingressos gratuitos para a partida contra o Juventude, no próximo sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético manteve a promoção de ingressos gratuitos para a partida contra o Juventude, no próximo sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os torcedores que nunca foram na Arena poderão resgatar ingressos gratuitamente. Os outros ingressos custam a partir de R$ 29,90 no setor Inter Norte para os sócios GNV e de R$ 30,00 no Inter Sul para os integrantes do plano Forte e Vingador.

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Abertura das vendas dos ingressos

28/07 – 10h: Forte e Vingador
28/07 – 14h: Internacional / Preto
28/07 – 17h: Prata
28/07 – 19h: Branco / Clubes
28/07 – 20h: GNV da Massa
29/07 – 09h: Adicionais (Exceto GNV Instituto Galo)
29/07 – 09h: Público Geral
29/07 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Juventude

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 40
GNV Branco: R$ 45
GNV da Massa: R$ 100
GNV Clubes: R$ 50
Meia-entrada: R$ 50
Inteira: R$ 100

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Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67

Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,10
GNV Preto: R$ 40,95
GNV Prata: R$ 46,80
GNV Branco: R$ 52,65
GNV da Massa: R$ 117,00
GNV Clubes: R$ 58,50
Meia-entrada: R$ 58,50
Inteira: R$ 117,00

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Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 38,10
GNV Preto: R$ 44,45
GNV Prata: R$ 50,80
GNV Branco: R$ 57,15
GNV da Massa: R$ 127,00
GNV Clubes: R$ 63,50
Meia-entrada: R$ 63,50
Inteira: R$ 127,00

Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,90
GNV Preto: R$ 64,05
GNV Prata: R$ 73,20
GNV Branco: R$ 82,35
GNV da Massa: R$ 183,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,50
Inteira: R$ 183,00

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Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,90
GNV Preto: R$ 64,05
GNV Prata: R$ 73,20
GNV Branco: R$ 82,35
GNV da Massa: R$ 183,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,50
Inteira: R$ 183,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,00
GNV Preto: R$ 80,50
GNV Prata: R$ 92,00
GNV Branco: R$ 103,50
GNV da Massa: R$ 230,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 115,00
Inteira: R$ 230,00

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Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 80
GNV Preto: R$ 93,33
GNV Prata: R$ 106,67
GNV Branco: R$ 120,00
GNV da Massa: R$ 266,67
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 133,34
Inteira: R$ 266,67

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 84,90
GNV Preto: R$ 99,05
GNV Prata: R$ 113,20
GNV Branco: R$ 127,35
GNV da Massa: R$ 283,00
GNV Clubes / Meia-entrada:141,50
Inteira: R$ 283,00

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Lounge Oeste / GNV Premium (Portão 1): R$ 600,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 400,00
Lounge Brahma Leste (Portão 8): R$ 500,00

TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 127,00 / Meia: R$ 63,50
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

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