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Atlético ganha 'respiro' antes de duelos decisivos na Copa do Brasil: veja programação

Galo não joga no meio de semana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/07/2026 12:30
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Jogadores comemoram gol em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores comemoram gol em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético ganhou um respiro importante antes dos duelos decisivos da Copa do Brasil. A equipe mineira não entra em campo no meio desta semana e só volta a jogar no próximo sábado, quando inicia a disputa das oitavas de final da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético ganhou um respiro importante antes dos duelos decisivos da Copa do Brasil. A equipe mineira não entra em campo no meio desta semana e só volta a jogar no próximo sábado, quando inicia a disputa das oitavas de final da competição.

O Galo enfrentaria o Red Bull Bragantino no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida foi adiada porque a equipe paulista está na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Bragantino entra em campo nesta quarta-feira para o jogo de volta contra o Sporting Cristal, após empate na partida de ida.

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Caso avance, o time paulista será justamente o adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem vencer o confronto enfrentará o Galo na próxima fase do torneio continental.

Após a grande vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo, o elenco alvinegro recebeu folga na segunda-feira e se reapresenta nesta terça para iniciar uma sequência de quatro dias de treinamentos na Cidade do Galo.

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Na sequência, o Atlético volta a campo no sábado, às 19h30, na Arena MRV, para enfrentar o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A decisão da vaga acontecerá logo em seguida. O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, também às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assim, o Galo terá uma semana cheia de preparação antes de iniciar a maratona de partidas eliminatórias.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (27) - Folga / livre
Terça-Feira (28) - Treino na cidade do Galo às 16h
Quarta-Feira (29) - Treino na cidade do Galo às 10h
Quinta-Feira (30) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (31) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sábado (1) - Atlético x Juventude às 19h30 - Ida oitavas de final Copa do Brasil - Arena MRV
Domingo (2) - Treino na cidade do Galo às 11h

Jogadores do Atlético contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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