Atlético ganha 'respiro' antes de duelos decisivos na Copa do Brasil: veja programação
Galo não joga no meio de semana
O Atlético ganhou um respiro importante antes dos duelos decisivos da Copa do Brasil. A equipe mineira não entra em campo no meio desta semana e só volta a jogar no próximo sábado, quando inicia a disputa das oitavas de final da competição.
Análise: Atlético apresenta melhor versão do ‘estilo Domínguez’ e ganha surpresas positivas
Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: ‘Temos que acreditar’
O Galo enfrentaria o Red Bull Bragantino no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida foi adiada porque a equipe paulista está na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Bragantino entra em campo nesta quarta-feira para o jogo de volta contra o Sporting Cristal, após empate na partida de ida.
Caso avance, o time paulista será justamente o adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem vencer o confronto enfrentará o Galo na próxima fase do torneio continental.
Após a grande vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo, o elenco alvinegro recebeu folga na segunda-feira e se reapresenta nesta terça para iniciar uma sequência de quatro dias de treinamentos na Cidade do Galo.
Na sequência, o Atlético volta a campo no sábado, às 19h30, na Arena MRV, para enfrentar o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
A decisão da vaga acontecerá logo em seguida. O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, também às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assim, o Galo terá uma semana cheia de preparação antes de iniciar a maratona de partidas eliminatórias.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Galo na semana:
Segunda-Feira (27) - Folga / livre
Terça-Feira (28) - Treino na cidade do Galo às 16h
Quarta-Feira (29) - Treino na cidade do Galo às 10h
Quinta-Feira (30) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (31) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sábado (1) - Atlético x Juventude às 19h30 - Ida oitavas de final Copa do Brasil - Arena MRV
Domingo (2) - Treino na cidade do Galo às 11h
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Atlético Mineiro
Atlético mantém ação de ingressos gratuitos contra o Juventude: veja preços e onde comprarHá 2 horas
Fora de Campo
Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' LyancoHá 23 horas
Atlético Mineiro
Análise: Atlético apresenta melhor versão do 'estilo Domínguez' e ganha surpresas positivasHá 1 dia
Atlético Mineiro
Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: 'Temos que acreditar'Há 1 dia
Atlético Mineiro
Herói da vitória, Igor Gomes desabafa sobre situação no Atlético: 'Não tem sido fácil'Há 1 dia
Futebol Nacional
Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Palmeiras x Atlético-MGHá 1 dia
Mais LANCE!