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Contratado como promessa, Iván Román é incógnita e tem futuro indefinido no Atlético

Jovem teve pouco espaço no primeiro semestre com o Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/06/2026 06:00
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Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Contratado pelo Atlético cercado de expectativa, o jovem zagueiro Iván Román viveu momentos distintos com a camisa alvinegra e encerrou o primeiro semestre de 2026 como uma incógnita no elenco. Após perder espaço ao longo da temporada, o chileno chega à pausa para a Copa do Mundo com futuro indefinido no clube mineiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Contratado pelo Atlético cercado de expectativa, o jovem zagueiro Iván Román viveu momentos distintos com a camisa alvinegra e encerrou o primeiro semestre de 2026 como uma incógnita no elenco. Após perder espaço ao longo da temporada, o chileno chega à pausa para a Copa do Mundo com futuro indefinido no clube mineiro.

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    Román desembarcou em Belo Horizonte em fevereiro de 2025, após ser adquirido junto ao Palestino por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões na cotação da época). Aos 18 anos, o defensor já era tratado como uma das principais promessas do futebol chileno e chamava atenção por acumular convocações para a seleção principal de seu país.

    Em sua primeira temporada pelo Atlético, o zagueiro alternou entre a titularidade e o banco de reservas, sem conseguir uma sequência consistente na equipe. Ao todo, disputou 16 partidas e deixou boas impressões em alguns momentos, mas não conseguiu se firmar entre os titulares.

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    A expectativa para 2026 era de que, mais adaptado ao clube e ao futebol brasileiro, Román ganhasse protagonismo e passasse a disputar uma vaga na equipe principal. No entanto, o cenário acabou sendo diferente.

    O chileno chegou a viver um breve momento de destaque. Em março, marcou seu primeiro gol pelo Atlético na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e vinha de uma sequência de duas partidas como titular. Porém, na rodada seguinte, teve atuação abaixo do esperado na derrota para o Fluminense, no Maracanã. A reação no lance que originou o gol da equipe carioca gerou críticas e acabou custando espaço ao defensor.

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    Depois disso, Román ficou oito partidas consecutivas sem entrar em campo, alternando entre o banco de reservas e ausências até mesmo da lista de relacionados. Sem conseguir recuperar espaço, o jovem foi pouco utilizado no restante do semestre e chega à paralisação do calendário sem garantias sobre seu papel no elenco para a sequência da temporada.

    Futuro no Atlético?

    De acordo com apuração do Lance!, o estafe de Iván Román junto com o atleta estão insatisfeitos com a baixa minutagem recebida pelo defensor no Atlético e vê com bons olhos uma transferência para outro clube nessa próxima janela de transferências. A janela do futebol brasileiro (nacional e internacional) abre no dia 20 de julho de 2026 e ficará aberta até 11 de setembro de 2026.

    Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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