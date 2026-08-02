Em nota, Atlético-MG reclama de arbitragem da Copa do Brasil
Clube também se manifesta sobre discussão de Reinier com torcedor
O Atlético-MG divulgou nota neste domingo (2) em que manifesta "indignação" com a arbitragem do empate por 0 a 0 com o Juventude, sábado (1), na MRV Arena. O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi comandado por Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, da federação paraense.
➡️Análise: Atlético esbarra em dificuldades antigas e dá um passo atrás na evolução
A principal reclamação dos mineiros tem relação com um suposto pênalti não marcado ainda no primeiro tempo. O clube afirma que irá reclamar formalmente com a CBF e Comissão de Arbitragem.
"O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR", diz a nota do clube mineiro. No lance, o lateral atleticano invade a área e é tocado por baixo pelo zagueiro Gabriel.
Na mesma nota, o Atlético-MG afirmou que advertiu o atacante Reinier, que após a partida foi flagrado xingando um torcedor do clube.
"Em relação ao episódio envolvendo o atleta Reinier, o Clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor", sustentou o Atlético.
Veja a íntegra da nota do Atlético-MG contra a arbitragem
1 - O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR.
O Clube adotará as providências cabíveis junto à CBF e Comissão de Arbitragem, solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados e cobrando medidas para evitar que situações como essa se repitam, preservando a credibilidade da competição. Reforçaremos o pedido para uma arbitragem isenta e segura no jogo de volta, em Caxias.
2 - Em relação ao episódio envolvendo o atleta Reinier, o Clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor.
O torcedor é o maior patrimônio do Clube e tem o direito de manifestar sua opinião, desde que de forma pacífica.
Clube Atlético Mineiro
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Análise: Atlético esbarra em dificuldades antigas e dá um passo atrás na evoluçãoHá 8 horas
Atlético Mineiro
Victor Hugo lamenta empate, mas banca elenco do Atlético: 'Muito qualificado'Há 15 horas
Atlético Mineiro
Domínguez aponta o que faltou para o Atlético e diz: 'Não foi nossa melhor versão'Há 15 horas
Fora de Campo
Torcedores apontam culpado por empate em Atlético-MG x JuventudeHá 16 horas
Futebol Nacional
Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x JuventudeHá 16 horas
Futebol Nacional
Atlético faz jogo apagado e fica no empate com o Juventude na Copa do BrasilHá 16 horas
Mais LANCE!