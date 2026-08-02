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Em nota, Atlético-MG reclama de arbitragem da Copa do Brasil

Clube também se manifesta sobre discussão de Reinier com torcedor

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 12:52
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Lodi em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético reclamou da arbitragem da partida com o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG divulgou nota neste domingo (2) em que manifesta "indignação" com a arbitragem do empate por 0 a 0 com o Juventude, sábado (1), na MRV Arena. O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi comandado por Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, da federação paraense.

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A principal reclamação dos mineiros tem relação com um suposto pênalti não marcado ainda no primeiro tempo. O clube afirma que irá reclamar formalmente com a CBF e Comissão de Arbitragem.

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"O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR", diz a nota do clube mineiro. No lance, o lateral atleticano invade a área e é tocado por baixo pelo zagueiro Gabriel.

Na mesma nota, o Atlético-MG afirmou que advertiu o atacante Reinier, que após a partida foi flagrado xingando um torcedor do clube.

"Em relação ao episódio envolvendo o atleta Reinier, o Clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor", sustentou o Atlético.

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Dudu tenta se livrar do marcador do Juventude e levar o Atlético ao ataque na Arena MRV
Duelo na MRV Arena terminou em empate sem gols (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Veja a íntegra da nota do Atlético-MG contra a arbitragem

1 - O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR.

O Clube adotará as providências cabíveis junto à CBF e Comissão de Arbitragem, solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados e cobrando medidas para evitar que situações como essa se repitam, preservando a credibilidade da competição. Reforçaremos o pedido para uma arbitragem isenta e segura no jogo de volta, em Caxias.

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2 - Em relação ao episódio envolvendo o atleta Reinier, o Clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor.

O torcedor é o maior patrimônio do Clube e tem o direito de manifestar sua opinião, desde que de forma pacífica.

Clube Atlético Mineiro

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