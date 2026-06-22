Atlético se reapresenta para mês de treinamentos com indefinições e dúvidas no elenco Jogadores voltam a treinar nesta segunda (22) na Cidade do Galo

O elenco do Atlético se reapresenta nesta segunda-feira (22), na Cidade do Galo, para iniciar um período de quase um mês de treinamentos. A equipe volta às atividades em meio a várias dúvidas e indefinições em relação ao plantel.

O elenco do Atlético se reapresenta nesta segunda-feira (22), na Cidade do Galo, para iniciar um período de quase um mês de treinamentos. A equipe volta às atividades em meio a várias dúvidas e indefinições em relação ao plantel.

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O time comandado por Eduardo Domínguez inicia a preparação visando a sequência da temporada, com compromissos em três competições. No Campeonato Brasileiro, o Atlético ocupa a 9ª colocação, com 24 pontos. Na Copa do Brasil, avançou às oitavas de final e enfrentará o Juventude. Já na Copa Sul-Americana, também está nas oitavas e aguarda o vencedor do confronto entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

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Indefinições no elenco

A reapresentação do elenco ocorre em meio a incertezas sobre o futuro de alguns jogadores. Uma saída já está definida: Júnior Alonso não veste mais a camisa do Atlético. O defensor se despediu do clube e, após a Copa do Mundo, atuará no futebol dos Estados Unidos.

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Além dele, outras situações seguem indefinidas. Gustavo Scarpa teve o nome ligado a uma possível transferência. O jogador se recupera de uma artroscopia no joelho, mas deve estar apto após a Copa do Mundo.

Dudu também é outro nome que aparece em meio às especulações de saída. No entanto, o atacante afirmou "estar feliz" no clube.

Além deles, segundo apuração do Lance!, o estafe de Iván Román, em conjunto com o jogador, estaria insatisfeito com a baixa minutagem no Atlético e vê com bons olhos uma possível transferência na próxima janela.

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Atlético no mercado em busca de reforços

Diferentemente do início do ano, quando promoveu uma reformulação mais ampla do elenco, o clube mineiro pretende fazer movimentos mais pontuais, sempre atento às oportunidades de mercado e tendo a saúde financeira como uma das principais prioridades.

O primeiro reforço já está encaminhado. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, revelado pelo Flamengo e com passagens por Milan e Basaksehir, da Turquia. O jogador chegou a um acordo com o Atlético e depende apenas da realização dos exames médicos para assinar contrato por três temporadas e meia com o clube.

A negociação de Léo Duarte exemplifica o perfil de mercado que o Atlético pretende adotar nesta janela. Sem a intenção de realizar grandes investimentos, a diretoria busca atletas em fim de contrato ou que estejam livres no mercado, reduzindo custos e mantendo o equilíbrio financeiro.

Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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