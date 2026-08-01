Victor Hugo lamenta empate, mas banca elenco do Atlético: 'Muito qualificado' Meia elogiou o grupo do Galo mas cobrou melhora do desempenho

O Atlético ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Juventude neste sábado, na Arena MRV, e terá que buscar a classificação fora de casa, em Caxias do Sul. Após a partida, o meia Victor Hugo avaliou o desempenho da equipe, lamentou o resultado, mas também saiu em defesa do elenco alvinegro e destacou a qualidade do grupo.

O Atlético ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Juventude neste sábado, na Arena MRV, e terá que buscar a classificação fora de casa, em Caxias do Sul. Após a partida, o meia Victor Hugo avaliou o desempenho da equipe, lamentou o resultado, mas também saiu em defesa do elenco alvinegro e destacou a qualidade do grupo.

O jogador foi direto ao comentar o empate e afirmou que o resultado não era o esperado pelo Atlético. Victor Hugo ressaltou que a equipe entrou em campo buscando uma vantagem no primeiro jogo do confronto, mas agora terá que conquistar a classificação longe de seus domínios.

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— Claro que a gente não esperava esse resultado. A gente chega para buscar a vitória, para buscar dar esse primeiro passo, esses primeiros 90 minutos. A gente sabe como vai ser difícil o jogo lá, mas já vivemos isso na fase anterior. Agora é trabalhar bem, temos poucos dias para o segundo jogo e chegar preparados para buscar a classificação que queremos — afirmou o meia.

Victor Hugo defende elenco do Atlético

Além de analisar a partida, Victor Hugo também falou sobre o momento do elenco do Atlético. Aos 22 anos, o meia destacou a qualidade do grupo, mas reconheceu que a equipe precisa transformar esse potencial em melhores resultados dentro de campo.

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— Eu acho que o time que a gente tem é muito qualificado, um time muito bom, e a gente precisa melhorar os resultados. Essa é a verdade. A gente vem em uma sequência boa. É hora de mostrar nossa qualidade, disputar, brigar e melhorar os resultados. Agora precisamos chegar no jogo de volta, ganhar bem para classificar e dar sequência na temporada — disse Victor Hugo.

Victor Hugo em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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