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Emprestado ao River Plate, Fausto Vera pode render valor milionário ao Atlético: veja detalhes

Volante está emprestado ao clube argentino até o fim de 2026

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/06/2026 05:00
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Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
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O volante Fausto Vera, que pertence ao Atlético, está emprestado ao River Plate até o fim da temporada de 2026 e dificilmente retornará ao clube mineiro. Segundo informações da Itatiaia, confirmadas pelo Lance!, a equipe argentina está satisfeita com o desempenho do jogador e tem interesse em exercer a opção de compra ao término do vínculo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O volante Fausto Vera, que pertence ao Atlético, está emprestado ao River Plate até o fim da temporada de 2026 e dificilmente retornará ao clube mineiro. Segundo informações da Itatiaia, confirmadas pelo Lance!, a equipe argentina está satisfeita com o desempenho do jogador e tem interesse em exercer a opção de compra ao término do vínculo.

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    • Sob o comando do técnico Eduardo Coudet, Vera se consolidou como titular absoluto do River Plate e vem acumulando atuações consistentes. O empréstimo foi fechado por US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), enquanto a cláusula de compra definitiva está fixada em aproximadamente US$ 4,5 milhões (R$ 23 milhões). Até o momento, porém, o clube argentino ainda não apresentou uma proposta oficial ao Atlético.

    Na atual temporada, Fausto Vera participou de todos os jogos do River Plate no Campeonato Argentino. Considerando todas as competições, o volante soma um gol em 20 partidas disputadas.

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    Fausto vera river (Reprodução instagram jogador)
    Fausto vera river (Rperodução instagram jogador)

    Fausto Vera pelo Atlético

    Fausto Vera chegou ao Atlético em agosto de 2024, contratado junto ao Corinthians. Indicado pelo então técnico Gabriel Milito, o volante custou aos cofres do clube cerca de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 24,7 milhões.

    O jogador chegou ao clube com a missão de assumir a função de primeiro volante do Galo, posição que vivia um momento de clara carência técnica e de opções no elenco. Apesar de ter tido pouca minutagem no Corinthians, Vera foi escolhido pela diretoria alvinegra para fortalecer o setor e oferecer maior equilíbrio ao meio-campo.

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    No entanto, o volante não conseguiu se firmar no Galo. Sob o comando de Milito, até acumulou algumas atuações e manteve certa regularidade, mas nunca alcançou a condição de titular absoluto. Com a saída do treinador e a chegada de Cuca, sua situação piorou: Vera perdeu espaço rapidamente e, na maior parte das partidas, sequer chegava a entrar em campo.

    Com a chegada de Sampaoli na metade final de 2025, Vera teve oportunidades na equipe, mas não conseguiu apresentar um futebol consistente o suficiente para se firmar no Galo e conquistar a confiança da diretoria para a temporada 2026. Diante disso, o Atlético optou por negociar o jogador, que também demonstrou interesse em deixar o clube. Ao todo, Vera disputou 59 partidas e marcou três gols pelo Galo.

    Fausto Vera contra o del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Fausto Vera contra o del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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