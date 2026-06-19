Emprestado ao River Plate, Fausto Vera pode render valor milionário ao Atlético: veja detalhes Volante está emprestado ao clube argentino até o fim de 2026

O volante Fausto Vera, que pertence ao Atlético, está emprestado ao River Plate até o fim da temporada de 2026 e dificilmente retornará ao clube mineiro. Segundo informações da Itatiaia, confirmadas pelo Lance!, a equipe argentina está satisfeita com o desempenho do jogador e tem interesse em exercer a opção de compra ao término do vínculo.

O volante Fausto Vera, que pertence ao Atlético, está emprestado ao River Plate até o fim da temporada de 2026 e dificilmente retornará ao clube mineiro. Segundo informações da Itatiaia, confirmadas pelo Lance!, a equipe argentina está satisfeita com o desempenho do jogador e tem interesse em exercer a opção de compra ao término do vínculo.

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Sob o comando do técnico Eduardo Coudet, Vera se consolidou como titular absoluto do River Plate e vem acumulando atuações consistentes. O empréstimo foi fechado por US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), enquanto a cláusula de compra definitiva está fixada em aproximadamente US$ 4,5 milhões (R$ 23 milhões). Até o momento, porém, o clube argentino ainda não apresentou uma proposta oficial ao Atlético.

Na atual temporada, Fausto Vera participou de todos os jogos do River Plate no Campeonato Argentino. Considerando todas as competições, o volante soma um gol em 20 partidas disputadas.

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Fausto vera river (Rperodução instagram jogador)

Fausto Vera pelo Atlético

Fausto Vera chegou ao Atlético em agosto de 2024, contratado junto ao Corinthians. Indicado pelo então técnico Gabriel Milito, o volante custou aos cofres do clube cerca de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 24,7 milhões.

O jogador chegou ao clube com a missão de assumir a função de primeiro volante do Galo, posição que vivia um momento de clara carência técnica e de opções no elenco. Apesar de ter tido pouca minutagem no Corinthians, Vera foi escolhido pela diretoria alvinegra para fortalecer o setor e oferecer maior equilíbrio ao meio-campo.

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No entanto, o volante não conseguiu se firmar no Galo. Sob o comando de Milito, até acumulou algumas atuações e manteve certa regularidade, mas nunca alcançou a condição de titular absoluto. Com a saída do treinador e a chegada de Cuca, sua situação piorou: Vera perdeu espaço rapidamente e, na maior parte das partidas, sequer chegava a entrar em campo.

Com a chegada de Sampaoli na metade final de 2025, Vera teve oportunidades na equipe, mas não conseguiu apresentar um futebol consistente o suficiente para se firmar no Galo e conquistar a confiança da diretoria para a temporada 2026. Diante disso, o Atlético optou por negociar o jogador, que também demonstrou interesse em deixar o clube. Ao todo, Vera disputou 59 partidas e marcou três gols pelo Galo.

Fausto Vera contra o del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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