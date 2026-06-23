Meia não se reapresenta e Atlético encaminha empréstimo para o futebol europeu Cria da base do Galo jogará no futebol de Portugal

O meia Matheus Iseppe não se reapresentou junto ao elenco do Atlético na Cidade do Galo e está próximo de deixar o clube mineiro. O jogador de 20 anos tem negociação encaminhada para atuar por empréstimo no futebol português.

O meia Matheus Iseppe não se reapresentou junto ao elenco do Atlético na Cidade do Galo e está próximo de deixar o clube mineiro. O jogador de 20 anos tem negociação encaminhada para atuar por empréstimo no futebol português.

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Iseppe foi ausência na reapresentação do elenco alvinegro nesta segunda-feira (23), quando a equipe iniciou a preparação para o segundo semestre da temporada. Em comunicado, o Atlético informou que o atleta está em fase final de assinatura de contrato com um clube de Portugal.

O nome da equipe interessada não foi divulgado pelo clube. A tendência é que a transferência seja concretizada nos próximos dias, permitindo ao jovem meia ganhar mais minutagem e experiência após ter pouco espaço no time principal do clube mineiro.

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Iseppe pelo Atlético

Revelado pelas categorias de base do Atlético, Matheus Iseppe sempre foi tratado como uma das principais promessas do clube. No entanto, o meia não conseguiu se firmar na equipe profissional e teve poucas oportunidades. Ao todo, disputou apenas quatro partidas pelo time principal, uma na temporada passada e três em 2026.

Neste ano, Iseppe foi titular nas duas primeiras partidas do Atlético no Campeonato Mineiro, nos empates por 1 a 1 contra Betim e North. Na ocasião, o clube utilizou uma equipe formada majoritariamente por jogadores das categorias de base enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada.

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O jovem também enfrentou um episódio de indisciplina no início da temporada. Iseppe se atrasou para um treinamento comandado por Jorge Sampaoli, o que gerou insatisfação da comissão técnica. Como consequência, o meia foi afastado, multado e passou um período treinando separado do restante do elenco antes de ser reintegrado ao grupo.

Iseppe pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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