Meia não se reapresenta e Atlético encaminha empréstimo para o futebol europeu
Cria da base do Galo jogará no futebol de Portugal
O meia Matheus Iseppe não se reapresentou junto ao elenco do Atlético na Cidade do Galo e está próximo de deixar o clube mineiro. O jogador de 20 anos tem negociação encaminhada para atuar por empréstimo no futebol português.
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Iseppe foi ausência na reapresentação do elenco alvinegro nesta segunda-feira (23), quando a equipe iniciou a preparação para o segundo semestre da temporada. Em comunicado, o Atlético informou que o atleta está em fase final de assinatura de contrato com um clube de Portugal.
O nome da equipe interessada não foi divulgado pelo clube. A tendência é que a transferência seja concretizada nos próximos dias, permitindo ao jovem meia ganhar mais minutagem e experiência após ter pouco espaço no time principal do clube mineiro.
Iseppe pelo Atlético
Revelado pelas categorias de base do Atlético, Matheus Iseppe sempre foi tratado como uma das principais promessas do clube. No entanto, o meia não conseguiu se firmar na equipe profissional e teve poucas oportunidades. Ao todo, disputou apenas quatro partidas pelo time principal, uma na temporada passada e três em 2026.
Neste ano, Iseppe foi titular nas duas primeiras partidas do Atlético no Campeonato Mineiro, nos empates por 1 a 1 contra Betim e North. Na ocasião, o clube utilizou uma equipe formada majoritariamente por jogadores das categorias de base enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada.
O jovem também enfrentou um episódio de indisciplina no início da temporada. Iseppe se atrasou para um treinamento comandado por Jorge Sampaoli, o que gerou insatisfação da comissão técnica. Como consequência, o meia foi afastado, multado e passou um período treinando separado do restante do elenco antes de ser reintegrado ao grupo.
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