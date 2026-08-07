Diretor vê elenco do Atlético competitivo mas não descarta novas movimentações Paulo Bracks afirmou que o clube segue atento as oportunidades do mercado

O Atlético segue cauteloso no mercado e, até o momento, realizou apenas duas contratações nesta janela de transferências. A diretoria mantém a estratégia já definida de aproveitar oportunidades de mercado, sem grandes investimentos para reforçar o elenco. Vice-presidente de futebol do clube, Paulo Bracks comentou sobre o planejamento, avaliou o atual grupo de jogadores e falou sobre a possibilidade de novas movimentações antes do fechamento da janela.

O Atlético segue cauteloso no mercado e, até o momento, realizou apenas duas contratações nesta janela de transferências. A diretoria mantém a estratégia já definida de aproveitar oportunidades de mercado, sem grandes investimentos para reforçar o elenco. Vice-presidente de futebol do clube, Paulo Bracks comentou sobre o planejamento, avaliou o atual grupo de jogadores e falou sobre a possibilidade de novas movimentações antes do fechamento da janela.

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Bracks foi questionado sobre a avaliação do técnico Eduardo Domínguez em relação ao elenco e se o treinador havia solicitado reforços. O dirigente foi enfático ao afirmar que o trabalho no mercado é realizado de forma conjunta entre diretoria e comissão técnica, destacando que o treinador argentino está satisfeito com o grupo à disposição.

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— Não tem lista de reforços, de pedidos, não tem e nunca teve pedido de jogadores especificamente. A gente faz um trabalho coletivo. Ainda que a tomada de decisão seja do clube, essa conversa ocorre de forma estável com a comissão técnica desde o início. É a primeira janela que a atual comissão atua com a gente, chegaram em fevereiro, e óbvio que essas conversas são diárias — disse Bracks.

O dirigente destacou que a avaliação interna do clube é positiva e atribuiu esse cenário ao bom desempenho da equipe nos últimos meses.

— Ele (Eduardo Domínguez) está muito satisfeito com o elenco. A gente está com resultados positivos nos últimos meses, não são nem nos últimos dias. Sei que hoje a gente vive um futebol brasileiro muito resultadista, então vamos pegar os últimos 10, 12, 13 jogos. Desde o clássico, que a gente tratou internamente como uma virada de chave, no dia 2 de maio, a gente tem tido resultados muito positivos — afirmou.

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Atlético fará novas contratações?

Apesar da confiança no elenco e da avaliação positiva do trabalho realizado até aqui, Bracks não descartou novas movimentações no mercado. Segundo ele, o clube seguirá atento às oportunidades que surgirem e busca atletas com características que possam agregar ao grupo.

— Mais de 60% de aproveitamento em jogos difíceis. O Atlético tinha dificuldade de segurar a defesa, então vamos segurar na defesa, de ganhar fora, jogar fora, então são três vitórias seguidas fora de casa. A performance está vindo com o resultado. A gente gosta de como está a planificação do nosso elenco, ela é positiva, e o Eduardo também entende dessa forma — disse.

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Na sequência, o dirigente reforçou que a janela segue aberta e que o clube pode tanto contratar quanto negociar jogadores.

— O que não significa que a gente não vá fazer movimento de janela, como fizemos dois e possivelmente faremos. Pode haver alguma entrada, possivelmente teremos alguma saída. Mas a gente trabalha de maneira coletiva para suprir essas lacunas, principalmente de características, não de posições — concluiu Bracks.

Diretoria do Atlético com Eduardo Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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