Atlético acerta a permanência em definitivo de zagueiro: veja detalhes Atleta estava emprestado no Galo e seguirá em definitivo em Belo Horizonte

O Atlético acertou nesta quarta-feira (17) a contratação em definitivo do zagueiro Ruan. Após uma temporada atuando por empréstimo no clube mineiro, o defensor foi adquirido e seguirá em Belo Horizonte.

O Atlético acertou nesta quarta-feira (17) a contratação em definitivo do zagueiro Ruan. Após uma temporada atuando por empréstimo no clube mineiro, o defensor foi adquirido e seguirá em Belo Horizonte.

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O Galo chegou a um acordo com o Sassuolo, da Itália, clube que detinha os direitos econômicos do jogador, e concretizou a compra do atleta. Ruan assinou um novo contrato válido por quatro temporadas, com vínculo até o fim de 2030.

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Da desconfiança a importância no Atlético

Ruan chegou ao Atlético em agosto de 2025 cercado por desconfiança. O zagueiro desembarcou em Belo Horizonte ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho e só estreou meses depois. Pouco antes de acertar com o Galo, o zagueiro havia encerrado sua passagem pelo São Paulo, onde também atuava por empréstimo. O clube paulista optou por não renovar o vínculo após não chegar a um acordo com o Sassuolo, da Itália. Mesmo diante desse cenário e da recuperação física em andamento, o Atlético decidiu apostar no defensor.

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Quando começou a atuar, o zagueiro demonstrou qualidade e a partir daí teve uma virada em sua trajetória no clube. Com atuações seguras, o defensor conquistou espaço e se firmou como titular, especialmente após a chegada do técnico Eduardo Domínguez. Na atual temporada, Ruan soma 29 partidas e é um dos jogadores mais utilizados do elenco, destacando-se pela regularidade, força física, jogo aéreo e versatilidade na defesa.

A evolução dentro de campo transformou o zagueiro em peça importante do sistema defensivo alvinegro e fez com que sua permanência se tornasse uma prioridade para o clube.

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Ruan pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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