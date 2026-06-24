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Com apenas um reforço, Atlético segue cauteloso e observa oportunidades no mercado

Clube não pretende ser agressivo no mercado, tendo em vista a saúde financeira

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 06:00
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Diretoria e comissão técnica do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Diretoria e comissão técnica do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético retomou os treinamentos nesta semana na Cidade do Galo e, até o momento, conta com apenas uma novidade para a sequência do segundo semestre. O clube adota uma postura cautelosa na janela de transferências e não pretende ser agressivo no mercado, priorizando a saúde financeira como um dos principais pilares de sua gestão.
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O Atlético retomou os treinamentos nesta semana na Cidade do Galo e, até o momento, conta com apenas uma novidade para a sequência do segundo semestre. O clube adota uma postura cautelosa na janela de transferências e não pretende ser agressivo no mercado, priorizando a saúde financeira como um dos principais pilares de sua gestão.

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    • O único reforço até agora já está no centro de treinamentos e realiza exames médicos para ser anunciado. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, revelado pelo Flamengo e com passagens por Milan e Başakşehir, da Turquia. O jogador chegou a um acordo com o Atlético e vai assinar contrato de três anos e meio, chegando sem custos de transferência.

    A negociação com Léo Duarte exemplifica o perfil de mercado adotado pelo clube nesta janela. Sem a intenção de realizar grandes investimentos, a diretoria busca atletas livres ou em fim de contrato, reduzindo despesas e mantendo o equilíbrio financeiro enquanto reforça o elenco para a sequência da temporada.

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    Léo Duarte (reprodução instagram jogador)
    Léo Duarte (reprodução instagram jogador)

    Saídas para alívio na folha do Atlético

    O Atlético também pretende aliviar a folha salarial para o segundo semestre, com a possibilidade de saída de jogadores que não estão nos planos da comissão técnica.

    O primeiro a deixar o clube foi Hulk, que acertou sua transferência para o Fluminense. A saída do atacante, que tinha um dos maiores salários do elenco, trouxe impacto direto na redução dos custos salariais do clube.

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    Outro nome que não segue no elenco é Junior Alonso. O zagueiro já se despediu do Atlético e, após a disputa da Copa, deve atuar por uma equipe dos Estados Unidos. Além dele, o meia Matheus Iseppe também está de saída, por empréstimo ao futebol português.

    Outras movimentações ainda são esperadas nos bastidores do clube, que segue ajustando o elenco para a sequência da temporada.

    O Atlético volta a campo oficialmente daqui a cerca de um mês, no dia 21, às 19h30, quando recebe o Bahia na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

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