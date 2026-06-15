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Consistente e titular absoluto: Ruan se torna peça indispensável e Atlético deve exercer compra

Zagueiro se firmou e deve ser adquirido em definitivo pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/06/2026 06:00
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Ruan pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O zagueiro Ruan foi uma das peças mais importantes do sistema defensivo do Atlético no primeiro semestre da temporada. Após chegar ao clube cercado de desconfiança, o defensor conquistou espaço, se firmou entre os titulares e se tornou um dos nomes de confiança da comissão técnica.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O zagueiro Ruan foi uma das peças mais importantes do sistema defensivo do Atlético no primeiro semestre da temporada. Após chegar ao clube cercado de desconfiança, o defensor conquistou espaço, se firmou entre os titulares e se tornou um dos nomes de confiança da comissão técnica.

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    • Emprestado pelo Sassuolo da Itália, Ruan tem contrato com o Atlético válido até o fim de junho. No acordo entre os clubes, foi estabelecida uma opção de compra fixada em cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões).

    Com apenas duas semanas restantes para o término do vínculo de empréstimo, o Atlético já trabalha com a definição de manter o zagueiro em definitivo. Internamente, a avaliação é bastante positiva, e o clube deve exercer a opção de compra para garantir a permanência do jogador, que se consolidou como uma das principais peças da defesa alvinegra ao longo da temporada.

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    Da desconfiança a importância no Atlético

    Ruan chegou ao Atlético em agosto de 2025 em uma contratação que gerou desconfiança entre os torcedores. O defensor desembarcou em Belo Horizonte ainda em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, o que impediu sua utilização imediata e provocou questionamentos sobre a decisão do clube de investir no jogador.

    Pouco antes de acertar com o Galo, o zagueiro havia encerrado sua passagem pelo São Paulo, onde também atuava por empréstimo. O clube paulista optou por não renovar o vínculo após não chegar a um acordo com o Sassuolo, da Itália. Mesmo diante desse cenário e da recuperação física em andamento, o Atlético decidiu apostar no defensor.

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    Após cerca de cinco meses afastado dos gramados, Ruan fez sua estreia justamente para substituir Lyanco, que havia sofrido uma grave lesão ligamentar e ficou fora do restante da temporada. A oportunidade acabou se transformando em uma virada na trajetória do zagueiro no clube.

    Com atuações seguras, Ruan assumiu a titularidade e passou a ganhar cada vez mais espaço à medida que recuperava ritmo de jogo. A chegada do técnico Eduardo Domínguez, no início deste ano, marcou de vez sua consolidação na equipe. Adaptado ao esquema do treinador, o defensor se tornou uma das peças mais importantes do sistema defensivo e um dos jogadores mais utilizados do elenco.

    Até o momento, Ruan soma 29 partidas na temporada, sendo o quarto atleta com mais jogos pelo Atlético, atrás apenas de Everson, Renan Lodi e Alan Franco. Entre os zagueiros, é o líder absoluto em minutos e partidas disputadas.

    Dentro de campo, o defensor se destacou pela regularidade, consistência defensiva e segurança nos duelos individuais. Forte no jogo aéreo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, Ruan também oferece versatilidade por conseguir atuar pelos dois lados da zaga. Embora não tenha a saída de bola como principal característica, compensa com posicionamento, força física e eficiência na marcação.

    Por tudo o que apresentou desde que assumiu a titularidade, a permanência de Ruan é vista internamente como uma prioridade. Caso o Atlético exerça a opção de compra prevista em contrato, garantirá a continuidade de um jogador que se tornou peça fundamental para a sequência da temporada.

    Ruan em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Ruan em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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