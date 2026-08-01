Domínguez aponta o que faltou para o Atlético e diz: 'Não foi nossa melhor versão'
Galo ficou apenas no empate sem gols contra o Juventude
Atlético e Juventude ficaram no empate por 0 a 0 neste sábado, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez avaliou o desempenho da equipe, reconheceu que o Galo não apresentou sua melhor versão e apontou o que faltou para buscar um resultado positivo.
O treinador destacou que não faltou entrega dos jogadores e afirmou que a equipe tentou seguir o modelo de jogo trabalhado durante a temporada. No entanto, para Domínguez, o Atlético teve dificuldades para encontrar soluções e sentiu falta de jogadores capazes de desequilibrar individualmente.
— Eu acho que fizemos as mudanças e não conseguimos fazer o melhor jogo. Tentamos todo o tempo, o time acredita muito no que faz. Além disso, o rival defende muito bem, é uma das melhores defesas da Série B. (…) Não tivemos grandes individualidades que precisamos nesse momento. Sabíamos que ia ser duro e difícil. (…) Não podemos oferecer a melhor versão da nossa equipe, mas temos todo o potencial de ganhar na casa deles e classificar — afirmou o treinador.
Domínguez reforça confiança no elenco do Atlético
Em mais uma coletiva, Domínguez voltou a elogiar o grupo do Atlético e pediu tranquilidade para a sequência da temporada. O treinador destacou a qualidade dos jogadores e afirmou que o momento exige equilíbrio para buscar a classificação no jogo de volta.
— Temos bons jogadores, eu acredito muito no time, temos muitos bons jogadores. Temos que trabalhar a cabeça. Todo mundo queria fazer um grande jogo e parecia que ia ser fácil, mas futebol não é fácil — disse o técnico.
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