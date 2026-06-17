Atlético vê presença da torcida diminuir e Arena MRV tem menor média desde a inauguração
Galo vive um momento conturbado com o torcedor
Neste primeiro semestre da temporada, o Atlético viu a presença de sua torcida diminuir na Arena MRV. Em meio a um período de resultados irregulares e menor empolgação em comparação com anos anteriores, o estádio registrou a pior média de público desde sua inauguração.
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Até o momento, o Atlético disputou 17 partidas na Arena MRV em 2026, somando compromissos pelo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ao todo, 402.375 torcedores passaram pelo estádio, o que representa uma média de 23.669 pessoas por jogo.
A queda de público, no entanto, já vinha sendo observada desde a temporada passada. Em 2025, o clube realizou 24 partidas em casa e recebeu 696.975 torcedores, alcançando média de 29.040 espectadores por confronto. Embora ainda expressiva, a marca já representava um recuo em relação aos primeiros anos da arena.
Os maiores números foram registrados justamente nas temporadas iniciais do estádio. Em 2023, ano da inauguração da Arena MRV, o fator novidade ajudou a impulsionar a presença da torcida. Foram nove partidas e um total de 296.343 torcedores, com média de 32.927 pessoas por jogo.
Já em 2024, embalada por uma temporada de destaque do Atlético, que alcançou as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, a Arena MRV atingiu sua maior média de público. Em 17 partidas, o estádio recebeu 574.895 torcedores, registrando média de 33.817 espectadores por confronto.
Média de público na Arena MRV
- 2023 - 32.937 (9 jogos)
- 2024 - 33.817 (17 jogos)
- 2025 - 37.355 (17 jogos)
- 2026 - 23.669 (17 jogos)
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