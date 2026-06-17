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Atlético vê presença da torcida diminuir e Arena MRV tem menor média desde a inauguração

Galo vive um momento conturbado com o torcedor

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/06/2026 06:00
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Arena MRV Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Arena MRV Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Neste primeiro semestre da temporada, o Atlético viu a presença de sua torcida diminuir na Arena MRV. Em meio a um período de resultados irregulares e menor empolgação em comparação com anos anteriores, o estádio registrou a pior média de público desde sua inauguração.
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Neste primeiro semestre da temporada, o Atlético viu a presença de sua torcida diminuir na Arena MRV. Em meio a um período de resultados irregulares e menor empolgação em comparação com anos anteriores, o estádio registrou a pior média de público desde sua inauguração.

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    • Até o momento, o Atlético disputou 17 partidas na Arena MRV em 2026, somando compromissos pelo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ao todo, 402.375 torcedores passaram pelo estádio, o que representa uma média de 23.669 pessoas por jogo.

    A queda de público, no entanto, já vinha sendo observada desde a temporada passada. Em 2025, o clube realizou 24 partidas em casa e recebeu 696.975 torcedores, alcançando média de 29.040 espectadores por confronto. Embora ainda expressiva, a marca já representava um recuo em relação aos primeiros anos da arena.

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    Os maiores números foram registrados justamente nas temporadas iniciais do estádio. Em 2023, ano da inauguração da Arena MRV, o fator novidade ajudou a impulsionar a presença da torcida. Foram nove partidas e um total de 296.343 torcedores, com média de 32.927 pessoas por jogo.

    Já em 2024, embalada por uma temporada de destaque do Atlético, que alcançou as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, a Arena MRV atingiu sua maior média de público. Em 17 partidas, o estádio recebeu 574.895 torcedores, registrando média de 33.817 espectadores por confronto.

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    Média de público na Arena MRV

    • 2023 - 32.937 (9 jogos)
    • 2024 - 33.817 (17 jogos)
    • 2025 - 37.355 (17 jogos)
    • 2026 - 23.669 (17 jogos)
    Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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