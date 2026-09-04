Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano
Karina fraturou o tornozelo durante treinamento em Saquarema (RJ)
Em jogo-treino da Seleção Brasileira em Saquarema (RJ), a ponteira Karina sofreu uma fratura no tornozelo direito e será desfalque da equipe no Campeonato Sul-Americano. A jogadora se lesionou ao se deslocar para fazer um passe durante a partida.
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Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, Karina "está em tratamento clínico e fisioterapêutico" e a "previsão estimada de recuperação é de 8 a 12 semanas".
A jogadora do Sesc Flamengo foi convocada primeiramente para a Seleção B e foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Após a dissolução da equipe comandada por Wagão, Karina foi chamada para o time de José Roberto Guimarães e brigava por vaga entre as 14 inscritas no Sul-Americano, que tem início na próxima terça-feira (8).
Sem a ponteira, o técnico, agora, tem 16 jogadoras à disposição e terá que fazer dois cortes antes do torneio continental que vale vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A lista final deverá ser enviada até a próxima segunda (7). Na entrada de rede, Zé Roberto tem Gabi Guimarães e Julia Bergmann como opções.
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Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
Técnico: José Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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