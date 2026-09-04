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Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano

Karina fraturou o tornozelo durante treinamento em Saquarema (RJ)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26
Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26 (Foto: Thiago Porthix)

Em jogo-treino da Seleção Brasileira em Saquarema (RJ), a ponteira Karina sofreu uma fratura no tornozelo direito e será desfalque da equipe no Campeonato Sul-Americano. A jogadora se lesionou ao se deslocar para fazer um passe durante a partida.

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Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, Karina "está em tratamento clínico e fisioterapêutico" e a "previsão estimada de recuperação é de 8 a 12 semanas".

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A jogadora do Sesc Flamengo foi convocada primeiramente para a Seleção B e foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Após a dissolução da equipe comandada por Wagão, Karina foi chamada para o time de José Roberto Guimarães e brigava por vaga entre as 14 inscritas no Sul-Americano, que tem início na próxima terça-feira (8).

Karina, ponteira da Seleção Brasileira e do Sesc Flamengo, posa com o troféu da Copa Sul-Americana
Karina foi campeã da Copa Sul-Americana de 2026 com a Seleção Brasileira B (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem a ponteira, o técnico, agora, tem 16 jogadoras à disposição e terá que fazer dois cortes antes do torneio continental que vale vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A lista final deverá ser enviada até a próxima segunda (7). Na entrada de rede, Zé Roberto tem Gabi Guimarães e Julia Bergmann como opções.

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Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara
  • Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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