Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano

Em jogo-treino da Seleção Brasileira em Saquarema (RJ), a ponteira Karina sofreu uma fratura no tornozelo direito e será desfalque da equipe no Campeonato Sul-Americano. A jogadora se lesionou ao se deslocar para fazer um passe durante a partida.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, Karina "está em tratamento clínico e fisioterapêutico" e a "previsão estimada de recuperação é de 8 a 12 semanas".

continua após a publicidade

A jogadora do Sesc Flamengo foi convocada primeiramente para a Seleção B e foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Após a dissolução da equipe comandada por Wagão, Karina foi chamada para o time de José Roberto Guimarães e brigava por vaga entre as 14 inscritas no Sul-Americano, que tem início na próxima terça-feira (8).

Karina foi campeã da Copa Sul-Americana de 2026 com a Seleção Brasileira B (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem a ponteira, o técnico, agora, tem 16 jogadoras à disposição e terá que fazer dois cortes antes do torneio continental que vale vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A lista final deverá ser enviada até a próxima segunda (7). Na entrada de rede, Zé Roberto tem Gabi Guimarães e Julia Bergmann como opções.

continua após a publicidade

➡️ Kisy desabafa sobre lesão de Julia Kudiess: 'Sentimento de luto'

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho