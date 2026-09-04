Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

Na segunda-feira (7), véspera da estreia do Sul-Americano, a Seleção Brasileira feminina de vôlei realizará um treino no Maracanãzinho, com duração prevista de duas horas. O torneio, que distribui vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para a equipe campeã, acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Mesmo sendo um ginásio conhecido pelas jogadoras, a ideia do treino no local dos jogos é servir como um reconhecimento de quadra à equipe. Até segunda-feira, a seleção treinada por José Roberto Guimarães continuará usando o Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel Brasil, em Saquarema.

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Com força máxima, o técnico Zé Roberto já havia confirmado os retornos de Gabi Guimarães, Nyeme e Tainara à equipe. Vitorioso nas últimas 15 edições do torneio, o Brasil estreará contra a Venezuela, na terça-feira (8), e depois enfrentará Peru, Colômbia, Chile e Argentina, respectivamente.

As três atletas que voltam ao grupo desfalcaram o Brasil na fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Gabi, capitã da equipe, tratava uma lesão na região lombar. A oposta Tainara se recuperou de lesão no joelho. Já a líbero Nyeme ficou fora da competição para acompanhar a filha Antonela, de um ano, o que impossibilitou a viagem.

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A única atleta sem previsão de retorno é a central Julia Kudiess. Ela passou por cirurgia no joelho esquerdo para corrigir ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e não integra a lista de convocadas.

Além das voltas, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na última sexta-feira (28) as convocações da levantadora Vivian, da oposta Sabrina e da ponteira Karina, mas comunicou as dispensas de Macris e Natinha. Com as movimentações, o total de 17 jogadoras treina em Saquarema em preparação para o torneio continental.

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Tendo este plantel, será missão de Zé Roberto e da comissão técnica escolher três jogadores para ficarem fora do Sul-Americano, já que a lista final para a competição deverá ter 14 nomes. O envio das inscritas deve ser feito até a véspera da competição, dia 7 de setembro.

Guimarães é a capitã da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de ter 23 ouros ao todo no Sul-Americano, o Brasil não conquista um título intercontinental desde o Grand Prix de 2017. Uma motivação extra será que, pela primeira vez, o torneio concederá uma vaga direta para os Jogos Olímpicos.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Veja a tabela completa do Sul-Americano Feminino de 2026

Terça-feira (8/09)

1 . Argentina x Peru - 14h 2 . Colômbia x Chile - 17h 3 . Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

1 . Venezuela x Chile - 14h 2 . Argentina x Colômbia - 17h 3 . Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

1 . Argentina x Chile - 14h 2 . Venezuela x Peru - 17h 3 . Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

1 . Peru x Colômbia - 10h30 2 . Brasil x Chile - 13h30 3 . Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

1 . Peru x Chile - 9h 2 . Brasil x Argentina - 12h 3 . Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Técnico: Zé Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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