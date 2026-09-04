Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho
Equipe de Zé Roberto deixa Saquarema neste fim de semana e fecha preparação no palco do pré-olímpico
Na segunda-feira (7), véspera da estreia do Sul-Americano, a Seleção Brasileira feminina de vôlei realizará um treino no Maracanãzinho, com duração prevista de duas horas. O torneio, que distribui vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para a equipe campeã, acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Mesmo sendo um ginásio conhecido pelas jogadoras, a ideia do treino no local dos jogos é servir como um reconhecimento de quadra à equipe. Até segunda-feira, a seleção treinada por José Roberto Guimarães continuará usando o Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel Brasil, em Saquarema.
Com força máxima, o técnico Zé Roberto já havia confirmado os retornos de Gabi Guimarães, Nyeme e Tainara à equipe. Vitorioso nas últimas 15 edições do torneio, o Brasil estreará contra a Venezuela, na terça-feira (8), e depois enfrentará Peru, Colômbia, Chile e Argentina, respectivamente.
As três atletas que voltam ao grupo desfalcaram o Brasil na fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Gabi, capitã da equipe, tratava uma lesão na região lombar. A oposta Tainara se recuperou de lesão no joelho. Já a líbero Nyeme ficou fora da competição para acompanhar a filha Antonela, de um ano, o que impossibilitou a viagem.
A única atleta sem previsão de retorno é a central Julia Kudiess. Ela passou por cirurgia no joelho esquerdo para corrigir ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e não integra a lista de convocadas.
Além das voltas, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na última sexta-feira (28) as convocações da levantadora Vivian, da oposta Sabrina e da ponteira Karina, mas comunicou as dispensas de Macris e Natinha. Com as movimentações, o total de 17 jogadoras treina em Saquarema em preparação para o torneio continental.
Tendo este plantel, será missão de Zé Roberto e da comissão técnica escolher três jogadores para ficarem fora do Sul-Americano, já que a lista final para a competição deverá ter 14 nomes. O envio das inscritas deve ser feito até a véspera da competição, dia 7 de setembro.
Apesar de ter 23 ouros ao todo no Sul-Americano, o Brasil não conquista um título intercontinental desde o Grand Prix de 2017. Uma motivação extra será que, pela primeira vez, o torneio concederá uma vaga direta para os Jogos Olímpicos.
Ao todo, seis equipes estão inscritas: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Veja a tabela completa do Sul-Americano Feminino de 2026
Terça-feira (8/09)
- Argentina x Peru - 14h
- Colômbia x Chile - 17h
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Venezuela x Chile - 14h
- Argentina x Colômbia - 17h
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Venezuela x Peru - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Peru x Colômbia - 10h30
- Brasil x Chile - 13h30
- Argentina x Venezuela - 16h30
Domingo (13/09)
- Peru x Chile - 9h
- Brasil x Argentina - 12h
- Colômbia x Venezuela - 15h
*Horários de Brasília
Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
Técnico: Zé Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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