Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles
Conjunto conquistou a medalha de bronze no Mundial e assegurou a classificação antecipada aos Jogos
O Brasil vai em busca da medalha inédita em Los Angeles 2028! Neste sábado (15), o conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, terminando a competição no 3º lugar, com a soma de 55.500 pontos. O resultado garante a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. À frente do Brasil, a Espanha (57.450) ficou com a medalha de ouro, e o Japão (56.700), com a de prata. Os três países que subiram ao pódio estão garantidos na disputa do conjunto geral de ginástica rítmica nos próximos Jogos.
A conquista marca o início da caminhada do time Brasil nos Jogos Olímpicos de 2028, já que são as primeiras vagas 100% confirmadas do país.
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As "Leoas", no Grupo B da competição, foram representadas na série mista por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira. Com uma execução brilhante e embaladas por "Abracadabra", de Lady Gaga, elas receberam 28.700, em uma apresentação que levantou o público da arena.
Já na série de cinco bolas, Julia Kurunczi entrou no lugar de Nicole, em uma tática pré-definida. O quinteto cometeu alguns erros, mas se recuperou e fechou a apresentação de forma consistente, ao som de "Feeling good", de Michael Bublé. A exibição rendeu ao Brasil mais 26.800 pontos, chegando à soma de 55.500 e assumindo a segunda colocação geral. Depois disso, o país aguardou nervoso os resultados do Grupo C. Apenas o quinteto japonês ultrapassou o brasileiro, e a nação verde-amarela comemorou o bronze e a classificação olímpica.
As atletas, comandadas por Camila Ferezin, seguem fazendo história na ginástica rítmica e dando orgulho aos brasileiros. Em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, a equipe conquistou duas inéditas medalhas de prata em Mundiais - conjunto geral e série mista. Foi também a primeira vez que um país das Américas subiu ao pódio na competição.
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Futebol feminino aguarda confirmação de vaga em LA 2028
No futebol feminino, o Brasil aguarda apenas a divulgação do sistema qualificatório para Los Angeles 2028 para comemorar a vaga olímpica. O título da Copa América de 2025 já seria suficiente para classificar a Seleção Brasileira de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024, onde ambos os finalistas do torneio continental garantiam cota.
Procurado pela reportagem do Lance!, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que trata a vaga da ginástica rítmica como a primeira conquistada pelo Brasil, já que ainda não há uma definição sobre o formato de classificação no futebol feminino por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI).
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