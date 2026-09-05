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Vôlei de praia: Brasil tem duas duplas na semifinal do Sul-Americano feminino

Vaga em Los Angeles 2028 pode ser confirmada em caso de dupla classificação à final deste domingo (6)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 20:36
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Thâmela realiza manchete em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia
Thâmela passa em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

As duplas brasileiras do Torneio Sul-Americano feminino de vôlei de praia confirmaram o favoritismo e avançaram às semifinais do classificatório para Los Angeles 2028. Neste sábado (5), Thâmela/Vic e Verena/Thainara venceram seus respectivos confrontos pelas quartas de final e mantiveram vivos tanto a invencibilidade na competição, em João Pessoa (PB), quanto o sonho da vaga olímpica antecipada.

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Dupla número 3 do ranking mundial, Thâmela e Victoria levaram a melhor sobre as peruanas Allcca e Gaona depois de um susto no primeiro set, quando chegaram a estar dois pontos atrás na reta final (17/15). A situação foi controlada pelas brasileiras, que fecharam em 22 a 20. Depois, em uma parcial mais tranquila, as anfitriãs venceram por 21/14 e fizeram 2 sets a 0, carimbando o passaporte rumo à semifinal.

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Mais cedo, foi a vez de Verena e Thainara dominarem as ações para garantir o Brasil entre as semifinalistas. Com parciais de 21/9 e 21/16, a parceria da casa alcançou mais uma vitória por 2 sets a 0 no torneio, contra as equatorianas Ariana e Stephany.

As duas duplas retornam à quadra na manhã deste domingo (6) para as semifinais. Como apenas o time campeão recebe vaga nas Olimpíadas, caso ambas avancem à decisão, o Brasil estará classificado para a disputa do vôlei de praia no naipe feminino.

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É importante destacar que as vagas olímpicas pertencem ao país, ou seja: mesmo em caso de título, as duplas participantes do Sul-Americano não estão automaticamente classificadas para os Jogos de Los Angeles. Cabe aos Comitês Olímpicos Nacionais a definição de seus representantes.

Verena ataca contra o bloqueio em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia
Verena ataca contra o bloqueio em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

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Programação do Sul-Americano

Domingo (5/9)

Semifinais - 9h às 12h
Disputas de bronze - 15h e 16h
Finais - 17h e 18h

Resultados das duplas brasileiras no torneio feminino

  • Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Gonzales/Mendoza (PER) - Grupo A
  • Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Santander/Mori (CHI) - Grupo A
  • Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Valeria/Rodríguez (VEN) - Grupo A
  • Thâmela/Vic (BRA) 2 x 0 Allca/Gaona (PER) - semifinal
  • Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Habze/Karelys (EQU) - Grupo C
  • Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Fio/Denisse (PAR) - Grupo C
  • Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Ghigliazza/Abdala (ARG) - Grupo C
  • Verena/Thainara (BRA) 2 x 0 Ariana/Stephany (EQU) - semifinal

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