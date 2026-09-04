AO VIVO: Siga o amistoso Brasil x França antes do Sul-Americano
Partida é o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira masculina de vôlei antes do Pré-olímpico
Na preparação para o Campeonato Sul-Americano, a Seleção Brasileira masculina de vôlei terá um desafio e tanto nesta sexta-feira (4). Às 15h30 (de Brasília), o time de Bernardinho enfrenta a França, em jogo amistoso que acontece em Paris, na Adidas Arena. Acompanhe em tempo real no Lance!
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Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
|4º SET
|5º SET
França
0
20
0
0
0
0
Brasil
0
18
0
0
0
0
- Bernardinho pede tempo técnico
- De surpresa, o levantador Brizard ataca e coloca no chão, abrindo 20 a 18 para a França
- Adriano vem pela pipe e coloca para baixo!
- Lucarelli no bloqueio! Não passa pelo muro brasileiro!
- Início de jogo equilibrado até aqui!
- Brasil escalado! Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Pinta e Flávio (centrais), Maique (líbero). Técnico: Bernardo Rezende
- Partida marcada para as 15h30 (de Brasília)!
A Seleção Brasileira chega ao amistoso em Paris após um desempenho irregular na Copa FIPAV, disputada na Itália. A equipe comandada por Bernardinho encerrou a competição com uma vitória (Alemanha) e duas derrotas (Itália e Cuba) em três jogos. Este é o penúltimo compromisso do Brasil antes do Sul-Americano. Na França, o time de Bernardinho fará mais um amistoso contra a seleção local antes de retornar ao Rio de Janeiro para concluir a preparação.
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Brasil no Sul-Americano de vôlei masculino
Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
Terça-feira (15/09)
- Brasil x Chile - 20h
Quarta-feira (16/09)
- Brasil x Bolívia - 20h
Quinta-feira (17/09)
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (19/09)
- Chile x Colômbia - 17h
Domingo (20/09)
- Brasil x Argentina - 10h
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