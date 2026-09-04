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AO VIVO: Siga o amistoso Brasil x França antes do Sul-Americano

Partida é o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira masculina de vôlei antes do Pré-olímpico

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:53
Atualizado há 1 minutos
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Adriano agacha no fundo de quadra em Brasil x China pela Liga das Nações
Adriano faz defesa em Brasil x China pela semana 3 da Liga das Nações (Foto: Volleyball Wolrd)

Na preparação para o Campeonato Sul-Americano, a Seleção Brasileira masculina de vôlei terá um desafio e tanto nesta sexta-feira (4). Às 15h30 (de Brasília), o time de Bernardinho enfrenta a França, em jogo amistoso que acontece em Paris, na Adidas Arena. Acompanhe em tempo real no Lance!

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Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET4º SET5º SET

França

0

20

0

0

0

0

Brasil

0

18

0

0

0

0

  • Bernardinho pede tempo técnico
  1. De surpresa, o levantador Brizard ataca e coloca no chão, abrindo 20 a 18 para a França
  1. Adriano vem pela pipe e coloca para baixo!
  • Lucarelli no bloqueio! Não passa pelo muro brasileiro!
  • Início de jogo equilibrado até aqui!
  • Brasil escalado! Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Pinta e Flávio (centrais), Maique (líbero). Técnico: Bernardo Rezende
  • Partida marcada para as 15h30 (de Brasília)!
Jogadores da Seleção Brasileira se abraçam na quadra após marcarem ponto contra a China na VNL 2026
A Seleção Brasileira se despediu na VNL 2026 vencendo a China, por 3 sets a 0 (Foto: Volleyball World)

Seleção Brasileira chega ao amistoso em Paris após um desempenho irregular na Copa FIPAV, disputada na Itália. A equipe comandada por Bernardinho encerrou a competição com uma vitória (Alemanha) e duas derrotas (Itália e Cuba) em três jogos. Este é o penúltimo compromisso do Brasil antes do Sul-Americano. Na França, o time de Bernardinho fará mais um amistoso contra a seleção local antes de retornar ao Rio de Janeiro para concluir a preparação.

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➡️ Gabi Guimarães desmente suposto veto do Sul-Americano: 'Estão todos alinhados'

Brasil no Sul-Americano de vôlei masculino

Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Terça-feira (15/09)

  • Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

  1. Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

  1. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

  1. Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

  • Brasil x Argentina - 10h

➡️ Na Itália, Seleção Brasileira masculina de vôlei perde mais uma antes do Sul-Americano

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