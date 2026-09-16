A Seleção masculina de vôlei colocou o favoritismo em prática e venceu mais uma vez no Campeonato Sul-Americano. Na noite desta quarta-feira (16), o Brasil bateu a Bolívia por 3 sets a 0, nas parciais de 25/18, 25/13 e 25/16, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O técnico Bernardinho aproveitou a partida tranquila para dar tempo de jogo a boa parte do elenco. Adriano, Lucarelli e Flávio foram poupados. Além disso, Darlan estreou na competição após se recuperar de uma gripe e disputou todo o primeiro set, animando o público reduzido presente no Maracanãzinho.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Sem muita resistência oferecida por parte do adversário, todos os jogadores que estiveram em quadra deixaram sua contribuição. Cachopa e Brasília tiveram boas atuações na distribuição e possibilitaram que os atacantes fizessem pontuações parecidas. O maior pontuador foi o oposto Bryan, com 11 acertos, seguido por Lukas Bergmann e Matheus Pinta, com nove e oito, respectivamente.

Na tabela

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil soma seis pontos e reassume a liderança do Sul-Americano. Por outro lado, a Bolívia amarga a última colocação após sua segunda derrota.

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Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à ação já nesta quinta-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), quando enfrenta a Colômbia. Antes, às 17h (de Brasília), a Bolívia mede forças com a Venezuela.

Como foi a partida

Honorato ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

1º set

O Brasil tomou as rédeas do confronto com Lukas Bergmann marcando dois pontos pela entrada. Depois, do outro lado da rede, foi a vez de Darlan brilhar em três cravadas no side-out. O oposto foi para o saque e manteve a sequência positiva com dois aces: 7 a 3.

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Cáceres e Choque descontaram para a Bolívia explorando o bloqueio brasileiro. Após um rali disputado, com direito a defesa de Maique e finalização de Honorato, Darlan voltou para o saque e fez mais uma boa passagem, anotando novamente um ace: 19 a 12.

Apesar das complicações que o saque de Aranda trouxe na reta final, o Brasil conseguiu fechar o set. O ponto da vitória foi de Honorato, em largada contra o bloqueio: 25 a 18.

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2º set

Matheus Brasília e Bryan voltaram nos lugares de Cachopa e Darlan, respectivamente, e mantiveram ritmo agressivo do time. Já Douglas Pureza entrou na vaga de Maique para compor o sistema de recepção e defesa.

Bryan foi a bola de referência no segundo set, anotando quatro dos oito primeiros pontos do Brasil. Matheus Pinta, no saque, ajudou a ampliar a vantagem para 16 a 6, enquanto Lukas Bergmann e Judson deram sequência ao bom aproveitamento no fundamento, marcando um ponto cada: 22 a 9.

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Mantendo a lógica do rodízio, Bernardinho colocou Cachopa e Arthur Bento na inversão de 5 e 1. O ponteiro precisou de três bolas para cravar o ponto que deu números finais ao set: 25 a 13.

3º set

O time voltou da mesma forma, tanto na escalação quanto em ritmo de jogo. Nas extremidades, Lukas, Arthur Bento e Bryan dividiam a responsabilidade na virada de bola. Matheus Pinta e Judson também apareceram bem nos ataques quando acionados. Com uma vantagem sólida administrada ao longo do set, a vitória foi confirmada no erro de ataque boliviano: 25 a 16.

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Outros resultados do dia no Sul-Americano

Argentina 3 x 1 Colômbia (25/21, 25/18, 22/25 e 25/23) Chile 3 x 0 Venezuela (25/13, 25/14 e 25/21)

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