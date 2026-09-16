Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Após estreia com vitória, Seleção volta ao Maracanãzinho nesta quarta-feira (16)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 17:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino
Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Bolívia pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano. O duelo acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e tem transmissão do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

O Brasil estreou com vitória no torneio continental. Nesta terça-feira (15), o time de Bernardinho superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/16 e 25/21. O maior pontuador do confronto foi Adriano, com 13 pontos. Bryan, que começou como titular na saída de rede e marcou 11 pontos, também foi um dos destaques.

continua após a publicidade

No Sul-Americano masculino, para além do título, a Seleção busca garantir vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A equipe chega à competição após amargar a pior campanha da história na VNL, com a eliminação ainda na primeira fase.

Jogador do Chile ataca contra o bloqueio brasileiro
Jogador do Chile ataca contra o bloqueio brasileiro (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Bolívia - Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

continua após a publicidade

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

  1. Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
  4. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

➡️ Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Vôlei

Lucarelli vê Seleção 'solta' na estreia do Sul-Americano de vôlei

Há 6 horas
De braços abertos, Judson olha para a bola após tentativa de bloqueio em Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Escalação do Chile enganou a Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei

Há 10 horas
Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

Há 18 horas
Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano

Vôlei

Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Há 19 horas
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Há 22 horas
Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei posam para foto durante comemoração da classificação para as Olimpíadas de Paris

Seleção tem Pré-Olímpico no Maracanãzinho como nova chance de salvação

Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

'Agoniado', Lukas Bergmann está pronto para estreia do Brasil no Sul-Americano

Barreto caminha pela quadra em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano

Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho

Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção

Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

Sem Douglas Souza, Brasil define convocados para o Sul-Americano de vôlei

Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o Brasil

Julia Bergmann em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da Seleção

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Maracanãzinho será palco do Sul-Americano Feminino de Clubes em 2027

Roberta levanta em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditos

Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei

'Um filme na cabeça': Gabi Guimarães explica emoção no pódio

Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei

VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto

A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL

Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogo

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Rosamaria se emociona com título do Brasil: 'Me senti parte'