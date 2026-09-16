Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Bolívia pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano. O duelo acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e tem transmissão do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

O Brasil estreou com vitória no torneio continental. Nesta terça-feira (15), o time de Bernardinho superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/16 e 25/21. O maior pontuador do confronto foi Adriano, com 13 pontos. Bryan, que começou como titular na saída de rede e marcou 11 pontos, também foi um dos destaques.

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No Sul-Americano masculino, para além do título, a Seleção busca garantir vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A equipe chega à competição após amargar a pior campanha da história na VNL, com a eliminação ainda na primeira fase.

Jogador do Chile ataca contra o bloqueio brasileiro (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Bolívia - Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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