A caminho da Itália, Julia Bergmann apoia o irmão Lukas no Sul-Americano
Irmãos e ponteiros estiveram juntos no Maracanãzinho nas duas primeiras partidas do Brasil
Encerrados os compromissos do ano com a Seleção Brasileira, Julia Bergmann teve três dias de folga para curtir o Rio de Janeiro antes de se apresentar em seu novo clube, na Itália. Foi nesse período que a função de "irmã coruja" chamou ao dever e levou a ponteira de 25 anos de volta ao Maracanãzinho, dessa vez para torcer pelo caçula Lukas no Campeonato Sul-Americano.
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Julia, que vestirá a camisa do Scandicci na próxima temporada, esteve presente nas vitórias do Brasil pelas duas primeiras rodadas do torneio. Contra o Chile, viu o irmão estrear com a Amarelinha na temporada após meses de recuperação de um edema ósseo na região lombar. Já no primeiro jogo do ponteiro de 22 anos como titular depois da lesão, contra a Bolívia, ela pôde acompanhá-lo em uma boa atuação, que rendeu nove pontos para o lado brasileiro.
A mais velha dos Bergmanns não escondeu o orgulho por ter contemplado um retorno em grande estilo do irmão. Ela contou ainda que se sente ainda mais nervosa fora de quadra, por não poder ajudá-lo diretamente na partida.
— É muito bom ver ele jogando dentro de quadra, ver ele recuperado. Lógico que vai demorar um pouquinho para ele conseguir o ritmo de novo, acho que isso é normal. Mas entrou hoje super bem no jogo. Fico com certeza mais nervosa sentada ali embaixo assistindo a ele do que estando dentro de quadra, porque a gente não pode fazer nada. Mas estou muito feliz de poder ter torcido aqui por ele nesses dois jogos — disse.
Julia embarca para a Itália nesta quarta-feira (16) e já planeja visitas a Lukas, que seguirá no país após se transferir para o Volley Prata, time recém-promovido à primeira divisão. A ponte entre os dois será Gabi Guimarães, jogadora do Conegliano, cidade vizinha a Prata di Pordenone.
— São duas horas e meia de carro (entre os lugares onde os irmãos vão jogar). Já olhei quando ele fechou com esse time. Então, quando eu for jogar perto da Gabi, que é ali numa cidade pertinha, vou conseguir ver ele bastante vezes — concluiu Julia Bergmann.
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Lukas comemora ida da irmã à Itália
Lukas Bergmann também ficou feliz em saber que estará mais próximo da irmã ao longo da próxima temporada e poderá desfrutar de momentos antes inimagináveis, devido à falta de casamento da agenda dos dois.
— Na Itália, com certeza vai ser mais legal. Vamos ter talvez alguns momentos juntos que a gente não tinha, como Natal e Ano Novo. Espero que a agenda bata — torce o irmão caçula.
Com rodagem no time, Brasil bate Bolívia no Sul-Americano
A Seleção Brasileira colocou o favoritismo em prática e emendou o segundo resultado positivo em dois jogos no Campeonato Sul-Americano. Nesta quarta-feira (16), o Brasil bateu a Bolívia por 3 sets a 0 (25/18, 25/13 e 25/16) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
O técnico Bernardinho aproveitou a partida tranquila para dar tempo de jogo a boa parte do elenco. Adriano, Lucarelli e Flávio foram poupados. Além disso, Darlan estreou na competição após se recuperar de uma gripe e disputou todo o primeiro set. O maior pontuador do Brasil foi o oposto Bryan, com 11 acertos, seguido por Lukas Bergmann e Matheus Pinta, com nove e oito, respectivamente.
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