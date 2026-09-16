Passada a ansiedade da estreia no Sul-Americano, a Seleção masculina de vôlei comemora não só o primeiro passo dado rumo ao título e à vaga olímpica, mas também uma mudança de postura. A vitória sobre o Chile nesta terça-feira (15), no Maracanãzinho, mostrou ao capitão Lucarelli um time capaz de lidar com a seriedade que o campeonato demanda e, ao mesmo tempo, se divertir em quadra.

Para Lucarelli, o jogo da Seleção fluiu depois do primeiro set, quando ainda estava entendendo o adversário. Foi também o momento em que, segundo o ponteiro, a equipe passou a desfrutar mais do ambiente.

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— Acho que a diversão, né? Obviamente o primeiro set, conhecendo o adversário, eles estavam jogando um bom primeiro set. Acho que depois a gente conseguiu se soltar, se divertir. Não brincar, senão parece que não tá levando a sério. Mas eu acho que sorrir era uma coisa que a gente tava falando bastante. Sorrir em campo, se divertir. Acho que a gente conseguiu fazer isso melhor depois — explicou.

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Evolução no saque e nos contra-ataques

Lucarelli comentou ainda sobre sua passagem pelo saque no início do segundo set, fundamental para a construção do resultado. Com um ace e outras bolas que possibilitaram contra-ataques e bloqueios pelo lado brasileiro, o campeão olímpico ajudou a criar uma vantagem de sete pontos, deixando o serviço quando a parcial marcava 13 a 6.

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— Parece óbvio, mas é muito importante o saque, essa pressão pra tentar tirar a bola da mão do levantador. Hoje todo time com passe na mão tem uma rodagem muito alta. Então, acho que esse era o objetivo de hoje e daqui pra frente — afirmou o ponteiro.

O contra-ataque foi outro ponto destacado por Lucarelli, que identificou uma maior lucidez na definição das jogadas. Apesar de ter sido somente a primeira partida, o ponteiro enxerga uma margem de evolução para a sequência do torneio.

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— O mais importante era o carinho. Às vezes a gente falava de uma bola não estar muito boa, de não rifar, de não enfrentar, da cobertura funcionar bem. Quem não for levantador, quando for levantar, manter o capricho. Foi um bom sinal, tivemos essas ações no jogo. E eu acho que é só melhorar, porque a gente sabe que vai ser muito importante daqui pra frente.

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Brasil enfrenta a Bolívia no Sul-Americano

Após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Chile, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (16) para defender a liderança do Sul-Americano. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho recebe a Bolívia no Maracanãzinho, a partir das 20h (de Brasília).

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira

• Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) • Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) • Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) • Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) • Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

Brasil na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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