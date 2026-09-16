As boas atuações dos centrais têm sido marca do time de Bernardinho no Sul-Americano de vôlei. Esse fator passa, claro, pelo entrosamento dos meios de rede com os levantadores. E, com a campanha de duas vitórias em dois jogos no torneio, o central Judson exaltou a conexão com ambos os distribuidores de jogo do Brasil: Cachopa e Brasília.

Cachopa é o levantador titular da equipe de Bernardinho, e foi ele quem levantou as bolas para Judson marcar seis pontos de ataque contra o Chile, na estreia do Sul-Americano. Já na vitória da Seleção nesta quarta-feira (16), contra a Bolívia, o técnico fez várias mexidas, e Brasília atuou tanto no segundo quanto no terceiro sets. Nestas parciais, o central anotou três pontos de ataque, somando quatro no duelo.

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Após a partida, da qual o Brasil saiu vencedor por 3 sets a 0 (25/18, 25/13, 25/16), Judson comemorou ter tido mais tempo em quadra com Brasília. O central considerou já ter achado o entrosamento com o levantador reserva ao longo dos treinamentos.

— Não adianta você ter só quem está ali na quadra, porque em um momento vai precisar às vezes de uma mudança, uma outra característica de jogo. Eu acho que o nosso time se complementa bem nisso, vários estilos de qualidades (...). Eu fico feliz também de ter esse tempo com o Brasília. A gente talvez não tenha tido muito tempo durante a seleção para jogar junto. Então, acaba que, nos treinamentos, a gente tenta fazer um pouco mais e, hoje, durante o jogo, a gente conseguiu achar esse entrosamento também.

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Já refletindo sobre a conexão com Cachopa, Judson exaltou o estilo de jogo do levantador, classificando-o como "imprevisível". Para ele, isso favorece as viradas de bola pelos centrais.

— O Cachopa é bem imprevisível e joga muito rápido. Então, facilita ao central virar bolas por conta disso. O bloqueio adversário não vai ter a leitura tão perfeita, sempre com o passe na mão. Isso facilita pra gente virar as bolas. Então acho que na VNL a gente viu isso. Quando a gente tem a cobertura com qualidade e tem a bola na mão dele, a gente vê que o jogo consegue ser construído com a gente jogando, a gente sendo efetivo.

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➡️ Bernardinho roda o time, e Brasil vence a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Brasília levanta para Judson no Sul-Americano de vôlei (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

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Com rodagem no time, Brasil bate Bolívia no Sul-Americano de vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei colocou o favoritismo em prática e emendou o segundo resultado positivo em dois jogos no Campeonato Sul-Americano. Nesta quarta-feira (16), o Brasil bateu a Bolívia por 3 sets a 0 (25/18, 25/13 e 25/16) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O técnico Bernardinho aproveitou a partida tranquila para dar tempo de jogo a boa parte do elenco. Adriano, Lucarelli e Flávio foram poupados. Além disso, Darlan estreou na competição após se recuperar de uma gripe e disputou todo o primeiro set. O maior pontuador do duelo foi o oposto Bryan, com 11 acertos, seguido por Lukas Bergmann e Matheus Pinta, com nove e oito, respectivamente.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

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