Quinta-feira (17) duplamente dourada para o Brasil no vôlei de praia! Na disputa dos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, em Rosário (Argentina), Carol e Rebecca ficaram com o ouro no feminino e, no masculino, Evandro e Arthur Lanci subiram ao topo do pódio.

Na final, as brasileiras, invictas, derrotaram a dupla paraguaia Michelle/Corrales por 2 sets a 0, nas parciais tranquilas de 21/14 e 21/17. A conquista dos Jogos Sul-Americanos é a segunda na carreira de Carol Solberg. Em 2022, ela havia ficado com o ouro ao lado de Bárbara Seixas. Agora, ao lado de Rebecca, Carol forma a dupla número 1 do ranking mundial.

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Já a parceria verde-amarela masculina venceu os venezuelanos Esyenser Delgado e Juliangel Vargas também por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17) na decisão. O troco foi dado após Evandro e Arthur Lanci, dupla Top-3 do mundo, terem sido superados pelos mesmos adversários na primeira rodada da fase de grupos.

Evandro e Arthur Lanci nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé (Foto: Mariana Sá/COB)

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Vôlei de praia: campanha dos títulos brasileiros nos Jogos Sul-Americanos

Carol/Rebecca

Fase de grupos

Carol/Rebecca 2 x 0 Fiorella/Denisse (PAR) - 21/10 e 21/13 Carol/Rebecca 2 x 0 María/Jeisy (BOL) - 21/17 e 21/9

Quartas de final

Carol/Rebecca 2 x 0 Agostina/Morena (ARG) - 21/6 e 21/12

Semifinal

Carol/Rebecca 2 x 0 Lisbeth/Claudia (PER) - 21/13 e 21/12

Final

Carol/Rebecca 2 x 0 Michelle/Corrales (PAR) - 21/14 e 21/17

Evandro/Arthur Lanci

Fase de grupos

Evandro/Arthur 1 x 2 Delgado/Vargas (VEN) - 16/21, 22/20 e 15/12.

Evandro/Arthur 2 x 1 Maciel/Bautista (ARG) - 22/20, 15/21 e 15/8

Quartas de final

Evandro/Arthur 2 x 0 Giuliano/Gonzalo (PAR) - 21/17 e 21/15

Semifinal

Evandro/Arthur 2 x 1 Capogrosso/Capogrosso (ARG) - 14/21, 21/16 e 17/15

Final

Evandro/Arthur 2 x 0 Esyenser/Juliangel (VEN) - 21/15 e 21/17

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