AO VIVO: Siga Brasil x Bolívia no Sul-Americano de vôlei
No Maracanãzinho, Seleção busca a segunda vitória no torneio continental
Nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para encarar a Bolívia. A partida é válida pela segunda rodada do Sul-Americano, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!.
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
16
0
0
Bolívia
0
12
0
0
1º set
- Vez de Honorato usar o bloqueio - 16 a 12
- Choque explora o bloqueio - 15 a 12
- Mais um de Lukas Bergmann! 14 a 10
- Ace de Vargas, e a Bolívia diminui a distância para dois pontos - 11 a 9
- Imponente! Pinta coloca para baixo no meio de rede - 9 a 5
- O oposto vai para o saque, e é ace! Darlan já marcou quatro pontos na partida até aqui - 7 a 2
- Darlan para baixo! 5 a 3
- Choque vira a primeira para a Bolívia - 2 a 1
- Lukas Bergmann marca os dois primeiros pontos do jogo.
- Começa a partida!
PRÉ-JOGO:
- Olha ela aí de novo! Julia Bergmann, que conquistou o título do Sul-Americano no último domingo (13), está no Maracanãzinho para torcer pelo irmão, Lukas.
- BRASIL ESCALADO! Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Honorato e Lukas Bergmann (ponteiros), Pinta e Judson (centrais), Maique (líbero). Técnico: Bernardo Rezende.
- Outros resultados do dia: Argentina 3 x 1 Colômbia (25/21, 25/18, 22/25 e 25/23); Venezuela 0 x 3 Chile - 13/25, 14/25 e 21/25.
- Momento do Hino Nacional no Ginásio do Maracanãzinho. Sempre emocionante!
- Aquecimento com bola iniciado!
- Craques no vôlei e também com a bola nos pés! O time de Bernardinho já faz o aquecimento para o duelo contra a Bolívia na quadra do Maracanãzinho.
- Início da partida programado para as 20h (de Brasília).
➡️ Lucarelli vê Seleção 'solta' na estreia do Sul-Americano de vôlei
O Brasil estreou com vitória no torneio continental. Nesta terça-feira (15), o time de Bernardinho superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/16 e 25/21. O maior pontuador do confronto foi Adriano, com 13 pontos. Bryan, que começou como titular na saída de rede e marcou 11 pontos, também foi um dos destaques.
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Veja os convocados de Bernardinho para o Sul-Americano
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza
Tabela de jogos da Seleção Brasileira na competição:
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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