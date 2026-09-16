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AO VIVO: Siga Brasil x Bolívia no Sul-Americano de vôlei

No Maracanãzinho, Seleção busca a segunda vitória no torneio continental

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 18:58
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira comemora ponto na estreia do Sul-Americano de vôlei
Seleção Brasileira comemora ponto na estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para encarar a Bolívia. A partida é válida pela segunda rodada do Sul-Americano, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!.

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

16

0

0

Bolívia

0

12

0

0

1º set

  • Vez de Honorato usar o bloqueio - 16 a 12
  • Choque explora o bloqueio - 15 a 12
  • Mais um de Lukas Bergmann! 14 a 10
  1. Ace de Vargas, e a Bolívia diminui a distância para dois pontos - 11 a 9
  1. Imponente! Pinta coloca para baixo no meio de rede - 9 a 5
  • O oposto vai para o saque, e é ace! Darlan já marcou quatro pontos na partida até aqui - 7 a 2
  • Darlan para baixo! 5 a 3
  1. Choque vira a primeira para a Bolívia - 2 a 1
  • Lukas Bergmann marca os dois primeiros pontos do jogo.
  • Começa a partida!

PRÉ-JOGO:

  • Olha ela aí de novo! Julia Bergmann, que conquistou o título do Sul-Americano no último domingo (13), está no Maracanãzinho para torcer pelo irmão, Lukas.
Julia Bergmann nas arquibancadas do Maracanãzinho
Julia Bergmann nas arquibancadas do Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  • BRASIL ESCALADO! Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Honorato e Lukas Bergmann (ponteiros), Pinta e Judson (centrais), Maique (líbero). Técnico: Bernardo Rezende.
  1. Outros resultados do dia: Argentina 3 x 1 Colômbia (25/21, 25/18, 22/25 e 25/23); Venezuela 0 x 3 Chile - 13/25, 14/25 e 21/25.
  • Momento do Hino Nacional no Ginásio do Maracanãzinho. Sempre emocionante!
Hino antes de Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei
Jogadores perfilados para o Hino antes de Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  1. Aquecimento com bola iniciado!
Seleção Brasileira aquece antes de jogo contra a Bolívia
Seleção Brasileira aquece com bola antes de jogo contra a Bolívia (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  1. Craques no vôlei e também com a bola nos pés! O time de Bernardinho já faz o aquecimento para o duelo contra a Bolívia na quadra do Maracanãzinho.
Jogadores da Seleção Brasileira de vôlei jogam altinha antes do jogo contra a Bolívia no Sul-Americano
Jogadores da Seleção Brasileira de vôlei jogam altinha antes do jogo contra a Bolívia no Sul-Americano (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  • Início da partida programado para as 20h (de Brasília).
Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei
Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

➡️ Lucarelli vê Seleção 'solta' na estreia do Sul-Americano de vôlei

O Brasil estreou com vitória no torneio continental. Nesta terça-feira (15), o time de Bernardinho superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/16 e 25/21. O maior pontuador do confronto foi Adriano, com 13 pontos. Bryan, que começou como titular na saída de rede e marcou 11 pontos, também foi um dos destaques.

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Veja os convocados de Bernardinho para o Sul-Americano

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza

Tabela de jogos da Seleção Brasileira na competição:

  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
  2. Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
  4. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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