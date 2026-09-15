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AO VIVO! Acompanhe Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Competição vale a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/09/2026 19:00
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na VNL (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira de vôlei enfrenta o Chile na noite desta terça-feira (15) pela estreia do Campeonato Sul-Americano masculino. A partida será disputada no Ginásio do Maracanãzinho, a partir das 20h (de Brasília), e o Lance! acompanha em tempo real.

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TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

Chile

  1. 19h46: Brasil vem escalado com Cachopa, Flávio, Lucarelli, Bryan, Judson, Adriano e Maique
  2. 19h43: As equipes já estão perfiladas para o protocolo inicial de jogo
Jogadores perfilados em quadra para a execução dos hinos nacionais
Jogadores perfilados em quadra para a execução dos hinos nacionais (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • 19h37: Para o Sul-Americano, o Brasil terá o retorno de Lukas Bergmann, recuperado de lesão na lombar. O desfalque na estreia será o oposto Darlan, que está gripado.
  • 19h30: A cerca de 30 minutos do início do jogo, Maracanãzinho ainda tem muitos assentos vazios. Ingressos estão à venda online e na bilheteria do Maracanã até às 20h (de Brasília).
Ginásio do Maracanãzinho a trinta minutos do início da partida
Ginásio do Maracanãzinho a trinta minutos do início da partida (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • 19h29: Seleção Brasileira no aquecimento
Jogadores da Seleção Brasileira aquecem no Ginásio do Maracanãzinho
Jogadores da Seleção Brasileira aquecem no Ginásio do Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  1. 19h21: Resultados do dia: Argentina 3x1 Venezuela (25/16, 25/11, 23/25 e 25/13) e Colômbia 3x0 Bolívia (25/23, 25/20 e 25/17)
  2. 19h00: Jogadores da Seleção Brasileira já estão na quadra do Maracanãzinho
Jogadores da Seleção Brasileira estão em quadra para o duelo contra o Chile
Jogadores da Seleção Brasileira estão em quadra para o duelo contra o Chile (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano de vôlei será disputado entre 15 e 20 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028.

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Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza

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Seleção masculina de vôlei treina no Maracanãzinho antes da estreia no Sul-Americano de Vôlei
Seleção masculina de vôlei treina no Maracanãzinho antes da estreia no Sul-Americano de Vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília)
Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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