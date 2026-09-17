A Seleção masculina de vôlei confirmou, na noite desta quinta-feira (17), sua terceira vitória no Campeonato Sul-Americano. Diante da Colômbia, o Brasil encontrou resistência e buscou a evolução no saque e no bloqueio para aplicar um novo 3 a 0, mantendo a invencibilidade na competição. O confronto, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, terminou com as parciais de 25/23, 25/14 e 25/16.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Darlan se mostrou participativo nos três fundamentos e fez valer o posto de maior pontuador do duelo, com 19 pontos. No bloqueio, Flávio foi o principal destaque e contribuiu com três pontos. O saque também foi um diferencial para o coletivo brasileiro, com cinco jogadores diferentes pontuando no serviço.

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Na tabela

O Brasil volta a ocupar o topo da classificação, agora com três vitórias em três partidas e nove pontos somados. Já a Colômbia é a terceira colocada, com um total de três pontos, sendo duas derrotas e um triunfo.

Próximos compromissos

Sem jogos marcados para esta sexta-feira (18), todas as equipes do Sul-Americano terão folga, voltando à quadra no sábado (19). Às 11h (de Brasília), a Seleção Brasileira encara a Venezuela. Mais tarde, às 17h (de Brasília), a Colômbia fecha o penúltimo dia de competição diante do Chile.

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Como foi a partida

Darlan ataca em Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

1º set

O Brasil teve o contra-ataque como principal arma no início, quando abriu 4 a 1 em bola de meio de Flávio. A Colômbia cresceu no jogo, apostando principalmente na relação entre saque e bloqueio. Foram quatro blocks e dois aces fundamentais para buscar a virada: 17 a 15.

Depois de um grande rali, a vantagem foi recuperada no 19 a 18, com Adriano explorando o bloqueio. Sem conseguir encaixar o saque, o Brasil cedeu o quinto ponto em erros no serviço e perdeu a liderança novamente, quando Adriano foi bloqueado pela pipe: 22 a 21.

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Bryan entrou na inversão de 5 e 1, junto com Matheus Brasília, e empatou no side-out: 23 a 23. Lucarelli foi para o saque e, depois de quebrar o passe colombiano e causar indiretamente um erro de ataque, fechou o set com um ace: 25 a 23.

2º set

Mantendo a sequência de saques positivos, o Brasil chegou ao 6 a 1 após um ace de Cachopa e outro de Adriano. Os erros de pontaria de Amaranto, bola de referência da Colômbia, deixaram a margem ainda maior: 11 a 4.

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Sem diminuir a agressividade no saque, Lucarelli e Darlan também deixaram sua contribuição, com um ace cada. O oposto, inclusive, deslanchou no ataque após bastante insistência e correspondeu ao ser acionado na saída de rede. Para deixar sua atuação completa, fez ainda dois pontos de bloqueio: 19 a 10.

Cachopa colocou mais um ace na conta em um ótimo retorno ao serviço, que deixou o Brasil ainda mais próximo de vencer a parcial. Coube a Darlan a responsabilidade de sacramentar a vitória, novamente em um ponto de saque: 25 a 14.

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3º set

A Colômbia voltou com um bom volume de jogo e fez frente na parte ofensiva, com Mesa distribuindo as bolas tanto pelo meio quanto pelas extremidades. No entanto, o time ainda pecou bastante no ataque, o que deixou o Brasil à frente: 14 a 11.

O saque brasileiro seguiu sendo um diferencial, assim como o bloqueio. Após mais uma passagem marcante pelo saque, Adriano recebeu pela pipe e colocou números finais no confronto: 25 a 16.

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Outros resultados do dia no Sul-Americano de vôlei

Argentina 3 x 0 Chile (28/26, 25/19 e 25/17) Venezuela 3 x 1 Bolívia (12/25, 25/23, 21/25 e 25/27)

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