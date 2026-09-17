Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil sofre, mas bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôlei

Seleção masculina melhora após primeiro set apertado, confirma a terceira vitória e volta à liderança

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 21:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei
Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A Seleção masculina de vôlei confirmou, na noite desta quinta-feira (17), sua terceira vitória no Campeonato Sul-Americano. Diante da Colômbia, o Brasil encontrou resistência e buscou a evolução no saque e no bloqueio para aplicar um novo 3 a 0, mantendo a invencibilidade na competição. O confronto, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, terminou com as parciais de 25/23, 25/14 e 25/16.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Veja os lances de Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Darlan se mostrou participativo nos três fundamentos e fez valer o posto de maior pontuador do duelo, com 19 pontos. No bloqueio, Flávio foi o principal destaque e contribuiu com três pontos. O saque também foi um diferencial para o coletivo brasileiro, com cinco jogadores diferentes pontuando no serviço.

continua após a publicidade

Na tabela

O Brasil volta a ocupar o topo da classificação, agora com três vitórias em três partidas e nove pontos somados. Já a Colômbia é a terceira colocada, com um total de três pontos, sendo duas derrotas e um triunfo.

Próximos compromissos

Sem jogos marcados para esta sexta-feira (18), todas as equipes do Sul-Americano terão folga, voltando à quadra no sábado (19). Às 11h (de Brasília), a Seleção Brasileira encara a Venezuela. Mais tarde, às 17h (de Brasília), a Colômbia fecha o penúltimo dia de competição diante do Chile.

continua após a publicidade

Como foi a partida

Darlan ataca em Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei
Darlan ataca em Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

1º set

O Brasil teve o contra-ataque como principal arma no início, quando abriu 4 a 1 em bola de meio de Flávio. A Colômbia cresceu no jogo, apostando principalmente na relação entre saque e bloqueio. Foram quatro blocks e dois aces fundamentais para buscar a virada: 17 a 15.

Depois de um grande rali, a vantagem foi recuperada no 19 a 18, com Adriano explorando o bloqueio. Sem conseguir encaixar o saque, o Brasil cedeu o quinto ponto em erros no serviço e perdeu a liderança novamente, quando Adriano foi bloqueado pela pipe: 22 a 21.

continua após a publicidade

Bryan entrou na inversão de 5 e 1, junto com Matheus Brasília, e empatou no side-out: 23 a 23. Lucarelli foi para o saque e, depois de quebrar o passe colombiano e causar indiretamente um erro de ataque, fechou o set com um ace: 25 a 23.

2º set

Mantendo a sequência de saques positivos, o Brasil chegou ao 6 a 1 após um ace de Cachopa e outro de Adriano. Os erros de pontaria de Amaranto, bola de referência da Colômbia, deixaram a margem ainda maior: 11 a 4.

continua após a publicidade

Sem diminuir a agressividade no saque, Lucarelli e Darlan também deixaram sua contribuição, com um ace cada. O oposto, inclusive, deslanchou no ataque após bastante insistência e correspondeu ao ser acionado na saída de rede. Para deixar sua atuação completa, fez ainda dois pontos de bloqueio: 19 a 10.

Cachopa colocou mais um ace na conta em um ótimo retorno ao serviço, que deixou o Brasil ainda mais próximo de vencer a parcial. Coube a Darlan a responsabilidade de sacramentar a vitória, novamente em um ponto de saque: 25 a 14.

continua após a publicidade

3º set

A Colômbia voltou com um bom volume de jogo e fez frente na parte ofensiva, com Mesa distribuindo as bolas tanto pelo meio quanto pelas extremidades. No entanto, o time ainda pecou bastante no ataque, o que deixou o Brasil à frente: 14 a 11.

O saque brasileiro seguiu sendo um diferencial, assim como o bloqueio. Após mais uma passagem marcante pelo saque, Adriano recebeu pela pipe e colocou números finais no confronto: 25 a 16.

continua após a publicidade

Outros resultados do dia no Sul-Americano de vôlei

  1. Argentina 3 x 0 Chile (28/26, 25/19 e 25/17)
  2. Venezuela 3 x 1 Bolívia (12/25, 25/23, 21/25 e 25/27)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carol e Rebecca conquistam os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé no vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil é ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé

Há 1 hora
Honorato ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Vôlei: veja os lances da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano

Há 2 horas
Brasil comemora ponto contra Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Brasil x Colômbia no Pré-Olímpico de vôlei: horário e onde assistir

Há 4 horas
Lukas Bergmann conversa com a irmã, Julia, após jogo do Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

A caminho da Itália, Julia Bergmann apoia o irmão Lukas no Sul-Americano

Há 10 horas
Lukas Bergmann ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Titular, Lukas Bergmann elogia trio com Maique e Honorato: 'Muito fácil'

Há 15 horas
Judson comemora ponto com companheiros em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Vôlei: Judson exalta entrosamento com levantadores da Seleção

Há 22 horas
Mais LANCE!
Jogadores comemoram ponto em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Bernardinho roda o time, e Brasil vence a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira comemora ponto na estreia do Sul-Americano de vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Brasil na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Lucarelli vê Seleção 'solta' na estreia do Sul-Americano de vôlei

De braços abertos, Judson olha para a bola após tentativa de bloqueio em Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Escalação do Chile enganou a Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei

Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano

Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei posam para foto durante comemoração da classificação para as Olimpíadas de Paris

Seleção tem Pré-Olímpico no Maracanãzinho como nova chance de salvação

Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

'Agoniado', Lukas Bergmann está pronto para estreia do Brasil no Sul-Americano

Barreto caminha pela quadra em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano

Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho

Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção

Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção