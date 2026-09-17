Lukas Bergmann demonstrou segurança em sua primeira partida como titular na temporada pela Seleção masculina de vôlei. Tamanha tranquilidade foi creditada a Maique e Honorato, com quem o ponteiro dividiu a responsabilidade do passe na vitória sobre a Bolívia, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Sul-Americano.

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O trio escolhido por Bernardinho para começar o confronto totalizou 28 recepções e apenas um erro, de Maique. Só Lukas recebeu 13 saques, sendo o principal alvo do serviço adversário. Além de ter obtido êxito em todas as tentativas de passe, o jovem de 22 anos teve o suporte dos companheiros para se apresentar no ataque e somar oito pontos e mais um ace, totalizando nove.

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Após o jogo, o ponteiro disse que se sente mais tranquilo atuando ao lado de Maique e Honorato pela qualidade do fundamento que ambos possuem.

— Com certeza, dá uma tranquilizada enorme no passe. Sabemos que todos têm funções diferentes. Alguns são mais atacantes, alguns mais passadores, e acho que a função deles, mesmo fazendo tudo muito bem, no passe dá uma tranquilizada a mais. Então, poder estar jogando ao lado deles é muito fácil — destacou Lukas.

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Apesar de ter sido uma novidade na escalação contra a Bolívia, não é a primeira oportunidade que estes jogadores têm de dividir a quadra. Bergmann, Honorato e Maique formaram a linha de passe titular durante a Liga das Nações (VNL) de 2025, quando a Seleção Brasileira ficou em terceiro lugar.

Lukas Bergmann ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Maique compara formação ao trio com Lucarelli e Adriano

A reedição do trio só foi possível graças ao plano de rodízio promovido pelo técnico Bernardinho. Enquanto parte do plantel teve a chance de mostrar serviço, os pontas Lucarelli e Adriano foram preservados para a sequência do torneio.

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O líbero Maique traçou uma comparação do trio que jogou contra a Bolívia com o que costuma ser o titular. Ao lado de Honorato, ele procurou deixar Bergmann focado em finalizar as jogadas. Já com Lucarelli e Adriano, existe uma contribuição maior de ambos os ponteiros no passe.

— Começar com Honorato e o Bergmann é completamente diferente, até porque o Honorato é um ponteiro mais de composição. Então, a gente tem que estar dando um suporte maior para o Bergmann, para ele conseguir derrubar as bolas, o que é completamente diferente de jogar eu e o Luccarelli. A gente dá um suporte para o Adriano, mas o Adriano tem uma qualidade um pouco melhor no passe — pontuou Maique.

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Com rodagem no time, Brasil bate Bolívia no Sul-Americano

A Seleção Brasileira colocou o favoritismo em prática e emendou o segundo resultado positivo em dois jogos no Campeonato Sul-Americano. Nesta quarta-feira (16), o Brasil bateu a Bolívia por 3 sets a 0 (25/18, 25/13 e 25/16) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O técnico Bernardinho aproveitou a partida tranquila para dar tempo de jogo a boa parte do elenco. Adriano, Lucarelli e Flávio foram poupados. Além disso, Darlan estreou na competição após se recuperar de uma gripe e disputou todo o primeiro set. O maior pontuador do Brasil foi o oposto Bryan, com 11 acertos, seguido por Lukas Bergmann e Matheus Pinta, com nove e oito, respectivamente.

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