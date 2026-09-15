Lukas Bergmann está de volta! Recuperado de um edema ósseo na lombar, que o tirou da VNL, o ponteiro de 22 anos voltou à quadra por um torneio oficial nesta terça-feira (15). Lukas, sob os olhares de Julia no Maracanãzinho, entrou no final da vitória do Brasil sobre o Chile, por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21), na estreia do Campeonato Sul-Americano de vôlei.

➡️ Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Após a partida, em entrevista ao Lance!, o jogador disse não ter sentido dores e definiu o retorno como "gratificante". Ele também exaltou o público do ginásio, que empurrou o time de Bernardinho até a vitória. No tempo em que esteve em quadra, o ponteiro anotou um ponto, e de ataque.

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— É muito gratificante estar de volta, poder jogar sem dor. Então, fazer isso aqui no Maracanãzinho com uma torcida incrível - a gente já sabe disso dos outros anos - é mais que maravilhoso. Então, ter essa energia na minha volta é muito importante.

Quem marcou presença no Maracanãzinho foi Julia Bergmann, irmã de Lukas. A ponteira de 25 anos conquistou o título do Sul-Americano neste domingo (13) e, agora, direciona as energias para a torcida pelo familiar. O ponteiro destacou a idolatria que tem por Julia.

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— Tenho ela como referência. Ela é uma ídola para mim. É mais velha, então tem alguns passos à frente. Me vejo um pouco atrás dela, mas isso é só um combustível, porque eu tenho uma meta para onde eu quero chegar.

➡️ Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Próximos jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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