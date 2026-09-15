Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

Voltando de lesão, ponteiro atuou no último set da vitória contra o Chile no Sul-Americano

PorAndressa SimõesGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 22:17
Supervisionados porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei
Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Lukas Bergmann está de volta! Recuperado de um edema ósseo na lombar, que o tirou da VNL, o ponteiro de 22 anos voltou à quadra por um torneio oficial nesta terça-feira (15). Lukas, sob os olhares de Julia no Maracanãzinho, entrou no final da vitória do Brasil sobre o Chile, por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21), na estreia do Campeonato Sul-Americano de vôlei.

➡️ Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Após a partida, em entrevista ao Lance!, o jogador disse não ter sentido dores e definiu o retorno como "gratificante". Ele também exaltou o público do ginásio, que empurrou o time de Bernardinho até a vitória. No tempo em que esteve em quadra, o ponteiro anotou um ponto, e de ataque.

continua após a publicidade

— É muito gratificante estar de volta, poder jogar sem dor. Então, fazer isso aqui no Maracanãzinho com uma torcida incrível - a gente já sabe disso dos outros anos - é mais que maravilhoso. Então, ter essa energia na minha volta é muito importante.

Quem marcou presença no Maracanãzinho foi Julia Bergmann, irmã de Lukas. A ponteira de 25 anos conquistou o título do Sul-Americano neste domingo (13) e, agora, direciona as energias para a torcida pelo familiar. O ponteiro destacou a idolatria que tem por Julia.

continua após a publicidade

— Tenho ela como referência. Ela é uma ídola para mim. É mais velha, então tem alguns passos à frente. Me vejo um pouco atrás dela, mas isso é só um combustível, porque eu tenho uma meta para onde eu quero chegar.

➡️ Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei
Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Próximos jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

  1. Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
  4. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano

Vôlei

Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Há 48 minutos
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Há 3 horas
Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Há 5 horas
Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei posam para foto durante comemoração da classificação para as Olimpíadas de Paris

Vôlei

Seleção tem Pré-Olímpico no Maracanãzinho como nova chance de salvação

Há 15 horas
Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

'Agoniado', Lukas Bergmann está pronto para estreia do Brasil no Sul-Americano

Há 22 horas
Barreto caminha pela quadra em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano

Vôlei

Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho

Há 1 dia
Mais LANCE!
Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção

Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

Sem Douglas Souza, Brasil define convocados para o Sul-Americano de vôlei

Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o Brasil

Julia Bergmann em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da Seleção

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Maracanãzinho será palco do Sul-Americano Feminino de Clubes em 2027

Roberta levanta em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditos

Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei

'Um filme na cabeça': Gabi Guimarães explica emoção no pódio

Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei

VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto

A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL

Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogo

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Rosamaria se emociona com título do Brasil: 'Me senti parte'

Gabi no jogo contra a Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

VÍDEO: Veja festa do Brasil após classificação às Olimpíadas de vôlei

Brasil comemora ponto contra Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Vôlei: Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles

Gabi Guimarães faz manchete com fita no braço esquerdo em treino da Seleção na véspera do Sul-Americano de vôlei

Vôlei: Gabi Guimarães joga com 'fita' no braço; entenda