Evandro foi alvo de manifestações racistas nas redes sociais antes da semifinal do vôlei de praia nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026, na Argentina. O atleta brasileiro, que não se pronunciou publicamente sobre o episódio, foi defendido pela esposa, que publicou um vídeo relatando ter recebido registros dos ataques e criticando a naturalização do racismo no esporte.

Segundo o relato, as ofensas aconteceram na quarta-feira (16), antes do confronto entre Evandro/Arthur e os argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso, pela semifinal da competição. Entre as manifestações estavam xingamentos e emojis de macaco e banana direcionados ao brasileiro.

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A esposa de Evandro afirmou que ficou abalada ao tomar conhecimento das publicações e contou que ligou para o atleta. De acordo com ela, o jogador estava bem, mas teria demonstrado uma postura de quem já está acostumado com esse tipo de situação.

— Ele tá bem. Sabe por que ele tá bem? Porque ele tá acostumado. Mas isso não existe, isso é crime. Não existe estar acostumado — afirmou.

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Evandro responde dentro de quadra

Apesar do episódio, Evandro e Arthur entraram em quadra e avançaram à decisão dos Jogos Sul-Americanos. Diante da dupla argentina, os brasileiros perderam o primeiro set por 21 a 14, mas reagiram, venceram a segunda parcial por 21 a 16 e fecharam o tie-break em 17 a 15. Na publicação, a esposa destacou justamente a postura do atleta após a vitória. Segundo ela, Evandro foi até os argentinos, os abraçou e os incentivou a levantar a cabeça depois da partida.

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— Ele foi lá abraçar os argentinos, falou para eles levantarem a cabeça. E ele me ensina todo dia — relatou.

A brasileira também afirmou que o episódio ganhou um peso ainda maior por ter um filho com Evandro. Segundo ela, a preocupação está também na possibilidade de a criança crescer em uma sociedade na qual situações de racismo ainda sejam tratadas como algo com que as pessoas precisam simplesmente "se acostumar".

— Eu tenho um filho com esse homem que vai sofrer. Isso me dói muito porque ninguém é definido pela cor da pele. Ninguém pode ser melhor ou pior por ser preto, por ser branco — declarou.

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Evandro e Arthur Lanci no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santim)

CBV solta nota de repúdio

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) publicou, nesta sexta-feira (18), uma nota de repúdio às manifestações racistas dirigidas a Evandro antes da semifinal. A entidade afirmou ter tomado conhecimento dos ataques e declarou solidariedade ao atleta e à família.

A CBV também informou que está em contato com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Segundo a entidade, os elementos disponíveis serão encaminhados aos órgãos competentes para que sejam avaliadas as medidas cabíveis. A confederação afirmou ainda que acompanhará, ao lado do COB, os desdobramentos do caso para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

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Confira a nota completa:

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) tomou conhecimento de manifestações racistas dirigidas ao atleta de vôlei de praia Evandro, antes da semifinal do torneio masculino dos XIII Jogos Sul-Americanos Santa Fe 2026, disputada em 16 de setembro, na Argentina.

A CBV repudia veementemente qualquer manifestação de racismo, preconceito, discriminação e manifesta sua solidariedade a Evandro e à sua família. Nenhum atleta ou qualquer pessoa deve ser obrigado a conviver ou a se acostumar com o racismo. O esporte é ferramenta para propagação de valores positivos, devendo ser um ambiente de respeito, igualdade e dignidade.

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A entidade está em contato com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) que, no âmbito de suas atribuições, adotará as providências para encaminhar os elementos disponíveis aos órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis perante o poder público e demais instâncias.

A CBV acompanhará - ao lado do COB - os desdobramentos para que os responsáveis sejam identificados e punidos.

Evando e Arthur conquistam ouro no Sul-Americano

Um dia depois da semifinal, Evandro e Arthur voltaram à arena em Rosário para disputar a medalha de ouro. A dupla brasileira venceu os venezuelanos Esyenser Delgado e Juliangel Vargas por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17, e conquistou o título dos Jogos Sul-Americanos. Após a conquista, Evandro destacou a importância do título e a presença da torcida brasileira nas arquibancadas.

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— Para nós é muito gratificante representar o Brasil e queremos ver sempre nosso país no lugar mais alto do pódio — afirmou o atleta após a final.