Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Escalação do Chile enganou a Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei

Troca de levantadores não estava nos planos do Brasil, que precisou fazer ajustes para alcançar a vitória

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 06:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
De braços abertos, Judson olha para a bola após tentativa de bloqueio em Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Judson acompanha a bola em Brasil x Chile pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

A vitória da Seleção masculina de vôlei na estreia do Campeonato Sul-Americano passa por um primeiro set que fugiu dos planos da equipe de Bernardinho. Com uma simples troca de levantadores na escalação inicial, o Chile surpreendeu os brasileiros, que haviam treinado para marcar as jogadas de outro atleta da posição. A estratégia adotada pelo técnico Eduardo Guillaume foi repercutida pelos jogadores após a partida desta terça-feira (15).

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A mudança em questão envolveu Sebastián Albornoz e Matías Banda, que teoricamente deveria ter sido o titular. Contrariando a lógica, a seleção chilena foi à quadra com Albornoz e surpreendeu o Brasil, levando dificuldades para o sistema defensivo. A situação foi contornada com saques mais agressivos, que tiraram o passe da mão do levantador, e ajustes no bloqueio para neutralizar as extremidades, onde a maior parte dos ataques do Chile era realizada.

continua após a publicidade

O encaixe da marcação foi determinante para que o Brasil tivesse um confronto mais tranquilo pela frente, como explicou Judson. Autor de três dos oito pontos de bloqueio da equipe, o central admitiu a surpresa com a escalação de Albornoz.

— Começamos ali com um levantador diferente do que a gente tinha estudado, que eles tinham jogado os últimos jogos. A gente demorou a fazer essa leitura. Mas, quando a gente entendeu e viu quem ele estava mais confiante para levantar, aí a equipe se mostrou bem. Eu consegui ajudar ali com os bloqueios e a gente venceu um set mais tranquilo do que tinha sido o primeiro — comentou Judson.

continua após a publicidade

Flávio também confirmou que a preparação não foi voltada para o estilo de jogo do levantador escolhido por Eduardo Guillaume, o que deixa um ensinamento para a sequência do torneio.

— A gente não conhecia, não tinha muitas informações, até porque ele (Albornoz) não fez muitas partidas durante o ano. Então, a gente foi se adaptando ao jogo, se adaptando ao levantador, ao estilo de jogo dele durante a partida. Isso é uma lição para a gente e para os próximos jogos — avaliou o meio de rede.

continua após a publicidade
Albornoz realiza levantamento em Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Albornoz levanta em Brasil x Chile pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

➡️ Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

➡️ Veja os lances de Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Brasil domina e vence na estreia do Sul-Americano

Foi dado o "pontapé" inicial na caminhada rumo a Los Angeles 2028. Nesta terça-feira (15), a Seleção masculina de vôlei estreou no Campeonato Sul-Americano com uma vitória tranquila sobre o Chile por 3 sets a 0, nas parciais de 25/23, 25/16 e 25/21. Em um Maracanãzinho com boa parte dos setores esvaziados, o Brasil confirmou o favoritismo e saiu com o primeiro resultado positivo na competição, que classifica o campeão para os Jogos Olímpicos.

O próximo compromisso dos comandados de Bernardinho será nesta quarta-feira (16). Às 20h (de Brasília), Brasil e Bolívia se enfrentam pela segunda rodada do Sul-Americano.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

Há 8 horas
Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano

Vôlei

Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Há 8 horas
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Há 11 horas
Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Há 13 horas
Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei posam para foto durante comemoração da classificação para as Olimpíadas de Paris

Vôlei

Seleção tem Pré-Olímpico no Maracanãzinho como nova chance de salvação

Há 1 dia
Lukas Bergmann faz manchete em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Vôlei

'Agoniado', Lukas Bergmann está pronto para estreia do Brasil no Sul-Americano

Há 1 dia
Mais LANCE!
Barreto caminha pela quadra em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano

Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho

Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção

Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

Sem Douglas Souza, Brasil define convocados para o Sul-Americano de vôlei

Gabi Guimarães bate palma na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o Brasil

Julia Bergmann em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da Seleção

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Maracanãzinho será palco do Sul-Americano Feminino de Clubes em 2027

Roberta levanta em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei

Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditos

Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei

'Um filme na cabeça': Gabi Guimarães explica emoção no pódio

Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei

VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto

A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL

Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogo

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Rosamaria se emociona com título do Brasil: 'Me senti parte'

Gabi no jogo contra a Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

VÍDEO: Veja festa do Brasil após classificação às Olimpíadas de vôlei

Brasil comemora ponto contra Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Vôlei: Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles