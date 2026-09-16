Escalação do Chile enganou a Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei
Troca de levantadores não estava nos planos do Brasil, que precisou fazer ajustes para alcançar a vitória
A vitória da Seleção masculina de vôlei na estreia do Campeonato Sul-Americano passa por um primeiro set que fugiu dos planos da equipe de Bernardinho. Com uma simples troca de levantadores na escalação inicial, o Chile surpreendeu os brasileiros, que haviam treinado para marcar as jogadas de outro atleta da posição. A estratégia adotada pelo técnico Eduardo Guillaume foi repercutida pelos jogadores após a partida desta terça-feira (15).
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A mudança em questão envolveu Sebastián Albornoz e Matías Banda, que teoricamente deveria ter sido o titular. Contrariando a lógica, a seleção chilena foi à quadra com Albornoz e surpreendeu o Brasil, levando dificuldades para o sistema defensivo. A situação foi contornada com saques mais agressivos, que tiraram o passe da mão do levantador, e ajustes no bloqueio para neutralizar as extremidades, onde a maior parte dos ataques do Chile era realizada.
O encaixe da marcação foi determinante para que o Brasil tivesse um confronto mais tranquilo pela frente, como explicou Judson. Autor de três dos oito pontos de bloqueio da equipe, o central admitiu a surpresa com a escalação de Albornoz.
— Começamos ali com um levantador diferente do que a gente tinha estudado, que eles tinham jogado os últimos jogos. A gente demorou a fazer essa leitura. Mas, quando a gente entendeu e viu quem ele estava mais confiante para levantar, aí a equipe se mostrou bem. Eu consegui ajudar ali com os bloqueios e a gente venceu um set mais tranquilo do que tinha sido o primeiro — comentou Judson.
Flávio também confirmou que a preparação não foi voltada para o estilo de jogo do levantador escolhido por Eduardo Guillaume, o que deixa um ensinamento para a sequência do torneio.
— A gente não conhecia, não tinha muitas informações, até porque ele (Albornoz) não fez muitas partidas durante o ano. Então, a gente foi se adaptando ao jogo, se adaptando ao levantador, ao estilo de jogo dele durante a partida. Isso é uma lição para a gente e para os próximos jogos — avaliou o meio de rede.
➡️ Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei
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Brasil domina e vence na estreia do Sul-Americano
Foi dado o "pontapé" inicial na caminhada rumo a Los Angeles 2028. Nesta terça-feira (15), a Seleção masculina de vôlei estreou no Campeonato Sul-Americano com uma vitória tranquila sobre o Chile por 3 sets a 0, nas parciais de 25/23, 25/16 e 25/21. Em um Maracanãzinho com boa parte dos setores esvaziados, o Brasil confirmou o favoritismo e saiu com o primeiro resultado positivo na competição, que classifica o campeão para os Jogos Olímpicos.
O próximo compromisso dos comandados de Bernardinho será nesta quarta-feira (16). Às 20h (de Brasília), Brasil e Bolívia se enfrentam pela segunda rodada do Sul-Americano.
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