Com três vitórias em três partidas, a Seleção Brasileira masculina de vôlei acumula bons resultados no Sul-Americano. Mas, para Fernando Cachopa, um aspecto não relacionado à técnica ou tática pode impulsionar ainda mais o jogo brasileiro na competição. Segundo ele, o time precisa se mostrar mais aguerrido em quadra, a fim de protagonizar atuações mais consistentes em busca do título continental e da vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Apesar de não ter perdido nenhum set até aqui, a equipe de Bernardinho sentiu dificuldades na primeira parcial de todos os duelos. Tanto contra o Chile quanto contra a Colômbia, venceu pela vantagem mínima de 25 a 23. No jogo contra a Bolívia, não foi tão ameaçado, mas viu o frágil adversário fazer frente ao Brasil em alguns momentos da parcial de abertura, fechada em 25 a 18.

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Para Cachopa, as inconsistências durante as partidas são reflexo de uma falta de concentração e de garra da Amarelinha. Apesar de satisfeito, o levantador apontou que a Seleção precisa melhorar, tendo em vista o objetivo de conquistar a vaga olímpica em Los Angeles 2028, garantida ao time campeão do Sul-Americano.

— Acho que a gente pode fazer melhor. Acho que, em alguns momentos, a gente talvez precise ter um pouco mais de concentração, de atenção, reconhecer também que o adversário vive bons momentos na partida e tentar sair, trocar esse momento bom do adversário o mais rápido possível para o nosso lado (...). Tô satisfeito, mas acho que tem coisa para melhorar ainda, que, se a gente quiser ir longe, a gente precisa acertar algumas coisas ainda.

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Ao analisar a vitória sobre a Colômbia nesta quinta-feira (17), o levantador reconheceu alguns "vacilos" da Seleção, mas exaltou a capacidade do time de crescer no jogo frente ao adversário. O duelo terminou em 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/14 e 25/16. O maior pontuador foi o oposto Darlan, com 19 acertos.

— A Colômbia fez um primeiro set interessante, com bastante defesa, umas coisas que a gente tinha visto em vídeo que eles tinham feito também contra a Argentina. Eles botavam bola para cima, corriam, atacavam um monte de bola maluca… Aconteceu contra a gente também. Acho que a gente deu uma vacilada também. A partir do segundo set, acho que a gente teve mais controle a partir do saque. Acho que a gente sacou muito bem, conseguiu colocar os caras em dificuldade quase o tempo inteiro. E acho que as coisas ficaram mais tranquilas para a gente também.

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Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano:

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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