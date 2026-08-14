Em apoio a Tifanny, Osasco aciona jurídico e avalia nova política da CBV Clube paulista defende jogadora transgênero em comunicado divulgado nesta sexta-feira (14)

O Osasco São Cristóvão Saúde se pronunciou, na noite desta sexta-feira (14), sobre a nova política da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a elegibilidade de atletas às competições femininas nacionais. Em acordo com as diretrizes adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV), a entidade passa a restringir a participação neste naipe a "atletas do sexo biológico feminino". A decisão impacta diretamente a oposta Tifanny Abreu, que atua no time paulista e é a única jogadora transgênero da Superliga.

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Em nota divulgada via assessoria de imprensa, o clube afirma que foi surpreendido com a mudança nos critérios de elegibilidade e que não foi consultado para participar da elaboração da nova política. A equipe do Liberatti disse ainda que acionou seu departamento jurídico para a avaliar a normativa e definir os próximos passos.

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O comunicado também destaca o apoio a Tifanny e o "compromisso permanente com o respeito e a valorização de todas as pessoas que fazem parte da sua história". Confira a nota na íntegra abaixo:

O Osasco São Cristóvão Saúde informa que foi surpreendido hoje com a informação da nova Política de Elegibilidade para a Categoria Feminina, publicada nesta sexta-feira (14), pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Tal política foi elaborada sem qualquer participação ou opinião prévia do clube.



A decisão impacta diretamente a atleta Tifanny Abreu, que veste a camisa do clube desde 2021 e construiu uma trajetória marcante dentro e fora de quadra.



Diante disso, o clube, junto com seu departamento jurídico, está avaliando a normativa publicada para definição dos próximos passos.



O clube reafirma seu integral apoio a Tifanny neste momento e reforça seu compromisso permanente com o respeito e a valorização de todas as pessoas que fazem parte da sua história.

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Tifanny em quadra pelo Osasco (Foto: Carolina Oliveira/Osasco Voleibol Clube)

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Entenda como a nova política da CBV afeta Tifanny

Com a aplicação das novas diretrizes, as atletas farão um teste de gênero, que determina a presença ou não do gene SRY (em inglês, Sex-determining Region Y), desencadeador do desenvolvimento masculino. Uma das exceções é para atletas que comprovem, por avaliação especializada, ter uma condição rara que impeça os efeitos da testosterona sobre o desempenho em quadra.

A restrição internacional foi aprovada em setembro de 2025. No Brasil, a medida segue a Política de Proteção da Categoria Feminina do COI, publicada em março de 2026 e já aplicada na Liga das Nações (VNL) deste ano.

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A norma já passa a valer nas Superligas A e B 2026/27, Supercopa 2026, Copa Brasil 2027, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027, CBVP Challenger 2027 e nas respectivas edições seguintes durante sua vigência.

Primeira jogadora transgênero na elite do vôlei brasileiro, Tifanny está no Osasco desde 2021 e se prepara para defender a equipe no Campeonato Paulista, que está fora do escopo da política da CBV. No entanto, sua participação na Superliga, principal competição da temporada, pode ser comprometida.

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