Invicta no Campeonato Sul-Americano e sem perder um set, a Seleção masculina de vôlei tem um quesito a melhorar na reta final da competição para buscar a vaga nos Jogos Olímpicos. Em duas das três vitórias conquistadas até aqui, o Brasil passou por situações de aperto na primeira parcial e venceu pela vantagem mínima, sofrendo mais do que o necessário.

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Contra a Colômbia, nesta quinta-feira (17), a Amarelinha abriu quatro pontos de frente (6 a 2) em um início marcado por ralis longos. A vantagem foi encurtando aos poucos até passar para o lado contrário do marcador (15 a 17). Depois de uma disputa ponto a ponto, em que os colombianos ficaram próximos do set point (22 a 23), o Brasil virou e fechou o set em 25 a 23, no ace de Lucarelli.

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Outro exemplo aconteceu na estreia, diante do Chile, na terça (15). Ainda fria, a equipe comandada por Bernardinho voltou à quadra em uma partida oficial depois de dois meses e foi surpreendida já na escalação, quando o time adversário iniciou com um levantador diferente do que havia sido estudado. A vitória também veio no limite, por 25 a 23, depois de os visitantes tirarem dois set points brasileiros.

Para o capitão Lucarelli, a dificuldade em deslanchar logo na primeira parcial está relacionada a uma demora na leitura de jogo, em ambos os casos. O ponteiro citou o desafio de marcar as principais forças ofensivas de Chile — os ponteiros Aravena Castro e Ibarra — e Colômbia — o oposto Amaranto, maior pontuador do torneio até aqui.

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— Acho que até entender o jogo, contra o Chile e contra a Colômbia, foi um pouco assim. Um primeiro set onde a gente acabou não conseguindo frear os jogadores. No Chile, o número 12 (Aravena Castro) e o número 7 (Ibarra) conseguiram fazer praticamente todos os pontos. No primeiro set hoje, o oposto (Amaranto) também estava atacando muito bem. A partir do segundo e terceiro (sets), a gente consegue ter essa leitura um pouco melhor. Não é o ideal. Eu acho que é tentar já entrar com esse alerta ligado, não esperar o jogo desenrolar para ficar tentando essas jogadas — afirmou.

Apesar da resistência encarada no primeiro set, a Seleção Brasileira conseguiu seu terceiro triunfo em três jogos no Sul-Americano. Na liderança com nove pontos, o esquadrão verde-amarelo descansa nesta sexta-feira (18) e retorna ao Maracanãzinho no sábado (19), às 11h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela.

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Lucarelli em ação em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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