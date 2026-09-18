Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Venezuela joga de luto e homenageia ex-capitão no Sul-Americano

Seleção venezuelana homenageia Willner Rivas, meses após o jogador ser um das vítimas do terremoto que atingiu o país

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 11:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Venezuela fazem homenagem no Sul-Americano (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)
Jogadores da Venezuela fazem homenagem no Sul-Americano (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

A Venezuela entra em quadra no Maracanãzinho carregando uma lembrança dolorosa. Próxima adversária do Brasil no Sul-Americano Masculino de vôlei, a seleção venezuelana presta homenagem a Willner Rivas, ex-capitão da equipe que morreu aos 31 anos após os terremotos que atingiram o país em junho. Os jogadores utilizam braçadeiras pretas durante a competição e levam consigo uma fotografia do antigo companheiro.

Rivas era ponteiro e uma das referências da seleção venezuelana. Ele morreu no desastre natural de 24 de junho, que deixou mais de seis mil mortos na Venezuela. A tragédia também vitimou Mariangel Pérez, esposa do jogador e ex-jogadora de vôlei, e Theo, filho pequeno do casal.

continua após a publicidade

➡️ Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)
Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

Venezuela busca classificação no Sul-Americano

Em quadra, a Venezuela busca uma das três primeiras posições do Sul-Americano, colocação que garante classificação para o Mundial e para os Jogos Pan-Americanos de 2027. A equipe chega ao confronto com o Brasil na quarta colocação, com uma vitória e duas derrotas.

A campanha começou com dois resultados negativos: derrota por 3 sets a 1 para a Argentina e por 3 a 0 diante do Chile. Na quinta-feira (17), a Venezuela reagiu e conquistou sua primeira vitória ao superar a Bolívia.

continua após a publicidade

O próximo compromisso será contra o Brasil neste sábado (19), às 11h (de Brasília), no Maracanãzinho. Depois, a seleção venezuelana encerra sua participação diante da Colômbia, no domingo (20), às 16h. O duelo pode ter peso direto na disputa pelas vagas para o Mundial e os Jogos Pan-Americanos.

➡️ Brasil se recupera, bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôlei

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bernardinho ajeita o óculos com a mão esquerda durante jogo entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Vôlei

'Pane do primeiro set' cria alerta para a Seleção no Sul-Americano

Há 5 horas
Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Cachopa cobra 'garra' da Seleção em busca do título do Sul-Americano de vôlei

Há 13 horas
Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Brasil se recupera, bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôlei

Há 14 horas
Carol e Rebecca conquistam os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé no vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil é ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé

Há 16 horas
Honorato ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Vôlei: veja os lances da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano

Há 17 horas
Brasil comemora ponto contra Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Brasil x Colômbia no Pré-Olímpico de vôlei: horário e onde assistir

Há 19 horas
Mais LANCE!
Lukas Bergmann conversa com a irmã, Julia, após jogo do Sul-Americano masculino de vôlei

A caminho da Itália, Julia Bergmann apoia o irmão Lukas no Sul-Americano

Lukas Bergmann ataca em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Titular, Lukas Bergmann elogia trio com Maique e Honorato: 'Muito fácil'

Judson comemora ponto com companheiros em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei: Judson exalta entrosamento com levantadores da Seleção

Jogadores comemoram ponto em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei

Bernardinho roda o time, e Brasil vence a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira comemora ponto na estreia do Sul-Americano de vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Brasil na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Lucarelli vê Seleção 'solta' na estreia do Sul-Americano de vôlei

De braços abertos, Judson olha para a bola após tentativa de bloqueio em Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Escalação do Chile enganou a Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei

Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei

Lukas Bergmann comemora volta à Seleção Brasileira e exalta 'ídola' Julia

Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano

Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Veja os lances da vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de vôlei

Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei posam para foto durante comemoração da classificação para as Olimpíadas de Paris

Seleção tem Pré-Olímpico no Maracanãzinho como nova chance de salvação