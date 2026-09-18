A Venezuela entra em quadra no Maracanãzinho carregando uma lembrança dolorosa. Próxima adversária do Brasil no Sul-Americano Masculino de vôlei, a seleção venezuelana presta homenagem a Willner Rivas, ex-capitão da equipe que morreu aos 31 anos após os terremotos que atingiram o país em junho. Os jogadores utilizam braçadeiras pretas durante a competição e levam consigo uma fotografia do antigo companheiro.

Rivas era ponteiro e uma das referências da seleção venezuelana. Ele morreu no desastre natural de 24 de junho, que deixou mais de seis mil mortos na Venezuela. A tragédia também vitimou Mariangel Pérez, esposa do jogador e ex-jogadora de vôlei, e Theo, filho pequeno do casal.

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➡️ Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos



Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

Venezuela busca classificação no Sul-Americano

Em quadra, a Venezuela busca uma das três primeiras posições do Sul-Americano, colocação que garante classificação para o Mundial e para os Jogos Pan-Americanos de 2027. A equipe chega ao confronto com o Brasil na quarta colocação, com uma vitória e duas derrotas.

A campanha começou com dois resultados negativos: derrota por 3 sets a 1 para a Argentina e por 3 a 0 diante do Chile. Na quinta-feira (17), a Venezuela reagiu e conquistou sua primeira vitória ao superar a Bolívia.

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O próximo compromisso será contra o Brasil neste sábado (19), às 11h (de Brasília), no Maracanãzinho. Depois, a seleção venezuelana encerra sua participação diante da Colômbia, no domingo (20), às 16h. O duelo pode ter peso direto na disputa pelas vagas para o Mundial e os Jogos Pan-Americanos.

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