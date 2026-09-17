Brasil x Colômbia no Pré-Olímpico de vôlei: horário e onde assistir
Invicta, Seleção masculina volta à quadra do Maracanãzinho nesta quinta-feira (17)
Em busca de manter os 100% de aproveitamento no Sul-Americano, a Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (17). O duelo, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.
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O Brasil chega à partida com o retrospecto de duas vitórias em dois jogos no torneio continental. Na estreia, o time de Bernardinho bateu o Chile por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21) e, na segunda rodada, superou a Bolívia também em sets diretos, nas parciais 25/18, 25/13 e 25/16.
➡️ Bernardinho roda o time, e Brasil vence a Bolívia no Sul-Americano de vôlei
Outros jogos do dia no torneio continental:
- Argentina x Chile - 14h
- Bolívia x Venezuela - 17h
*Horários de Brasília
Veja a lista de convocados de Bernardinho
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza
Tabela de jogos da Seleção Brasileira na competição:
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
➡️ Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Bolívia no Sul-Americano de vôlei
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