Em busca de manter os 100% de aproveitamento no Sul-Americano, a Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (17). O duelo, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

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O Brasil chega à partida com o retrospecto de duas vitórias em dois jogos no torneio continental. Na estreia, o time de Bernardinho bateu o Chile por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21) e, na segunda rodada, superou a Bolívia também em sets diretos, nas parciais 25/18, 25/13 e 25/16.

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➡️ Bernardinho roda o time, e Brasil vence a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

Outros jogos do dia no torneio continental:

Argentina x Chile - 14h Bolívia x Venezuela - 17h

*Horários de Brasília

Veja a lista de convocados de Bernardinho

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento

Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta

Líberos: Maique e Douglas Pureza

Honorato e Pinta sobem no bloqueio contra Bolívia no Sul-Americano de vôlei (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Tabela de jogos da Seleção Brasileira na competição:

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

➡️ Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Bolívia no Sul-Americano de vôlei

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