Tifanny poderá atuar pelo Osasco no Campeonato Paulista
Federação Paulista mantém regras do início do torneio e confirma a participação da atleta pelo Osasco
A Federação Paulista de Voleibol (FPV) informou, neste sábado (15), que Tifanny Abreu está apta a disputar a atual edição do Campeonato Paulista. A decisão ocorre porque a competição teve início antes da entrada em vigor da nova Política de Elegibilidade para a Categoria Feminina anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O Osasco entra em quadra neste sábado, as 21:30h (de Brasília), contra o Pinheiros.
Em nota, a entidade paulista explicou que o torneio começou sob as normas que estavam vigentes até então e que, por isso, seguirá sendo conduzido de acordo com o regulamento estabelecido no início da disputa. Com isso, Tifanny poderá defender o Osasco na competição estadual.
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A posição da FPV foi divulgada um dia após a CBV anunciar a adoção de novos critérios de elegibilidade para atletas da categoria feminina em competições nacionais de vôlei de quadra e praia. A medida segue a política apresentada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e estabelece a realização de teste genético relacionado ao gene SRY.
Segundo a confederação, as atletas deverão apresentar resultado negativo na triagem para comprovar a elegibilidade nas competições abrangidas pela nova norma. Os critérios passarão a ser aplicados, entre outros eventos, na Superliga A e B da temporada 2026/27, na Supercopa de 2026 e na Copa Brasil de 2027.
No caso das competições estaduais, porém, a própria diretriz da CBV prevê que a política só será aplicada quando houver adoção expressa no regulamento do torneio ou por meio de norma vinculante aprovada pelas federações.
➡️ Veja o posicionamento do Osasco
Confira a nota completa da Federação Paulista de Vôlei:
"A Federação Paulista de Voleibol (FPV) esclarece, diante da publicação, nesta sexta-feira (14), pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), da nova Política de Elegibilidade para a Categoria Feminina. O Campeonato Paulista Feminino da Divisão Especial já havia sido iniciado e estava sendo realizado de acordo com a legislação e as normas vigentes até aquele momento.
A nova política foi publicada quando a competição já estava em andamento e, portanto, não estava em vigor no momento de seu início. Dessa forma, a FPV vinha conduzindo a competição em conformidade com as regras então vigentes.
A entidade também tomou conhecimento do posicionamento do Osasco São Cristóvão Saúde, que informou ter sido surpreendido pela publicação da nova política e destacou que a normativa impacta diretamente a atleta Tifanny Abreu, que defende o clube desde 2021 e possui uma trajetória reconhecida dentro e fora das quadras.
Diante do novo cenário regulatório, a FPV informa que eventuais medidas para as próximas competições serão definidas após análise e manifestação das áreas jurídica e de saúde, considerando a legislação aplicável, as normas da modalidade e os aspectos técnicos pertinentes.
A Federação Paulista de Voleibol reafirma seu compromisso com o cumprimento das normas, com a segurança e o respeito aos atletas e com a condução responsável e transparente das competições sob sua responsabilidade."
O que diz a nova política da CBV
A CBV anunciou na sexta-feira (14) que passará a seguir os critérios da Política de Proteção da Categoria Feminina adotada pelo COI. Entre as exigências está a triagem genética para identificação do gene SRY, relacionada ao desenvolvimento sexual masculino.
De acordo com a entidade, a recusa em realizar o procedimento não será tratada como infração disciplinar. No entanto, a atleta que não comprovar os requisitos previstos pela política não poderá participar das competições em que a nova regra estiver em vigor.
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