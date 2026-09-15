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Brasil domina o Chile e vence pela estreia no Sul-Americano de vôlei

Seleção aplica 3 a 0 e começa bem a competição classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 21:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano
Jogadores do Brasil comemoram durante vitória sobre o Chile na estreia do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Foi dado o pontapé inicial na caminhada rumo a Los Angeles 2028. Nesta terça-feira (15), a Seleção masculina de vôlei estreou no Campeonato Sul-Americano com uma vitória tranquila sobre o Chile por 3 sets a 0. A partida, realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, terminou com as parciais de 25/23, 25/16 e 25/21.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Chile pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Bernardinho promoveu testes ao longo do confronto, o que permitiu que todos tivessem participação na vitória brasileira. Bryan, que começou como titular na saída de rede e marcou 11 pontos, foi um dos destaques.

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Consistente no passe e na virada de bola, Adriano teve 13 acertos e foi o maior pontuador da partida. Flávio e Judson corresponderam nas bolas de meio, sendo parte essencial do jogo de distribuição de Fernando Cachopa.

Na tabela

O Brasil conquista seus primeiros pontos e assume a primeira colocação do Sul-Americano. Já o Chile, zerado, está em último lugar no torneio.

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Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), para enfrentar a Bolívia. Mais cedo, o Chile encara a Venezuela, às 17h (de Brasília).

Como foi a partida

Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei
Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

1º set

O confronto começou com trocas constantes de liderança no placar. Mesmo com a distribuição regular de Cachopa, que serviu tanto os jogadores de extremidade quanto os de meio, as vantagens eram mínimas. O Brasil chegou a abrir 12 a 10 em dois erros adversários, mas o Chile logo deixou tudo igual, explorando o bloqueio brasileiro e aproveitando o erro de ataque de Bryan: 12 a 12.

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Com o empate custando para sair do marcador, Bernardinho apostou em mudanças na equipe. A mais eficiente delas foi a inversão de 5 e 1, que trocou Cachopa e Bryan por Matheus Brasília e Arthur Bento. A dupla contribuiu principalmente com defesas em ralis longos.

O Brasil passou aperto para levar a primeira parcial e viu o Chile tirar dois set points. Flávio, que havia dado uma bola de graça no ataque do ponto anterior, foi acionado novamente e converteu: 25 a 23.

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2º set

Em meio a um novo início de set acirrado, o saque de Lucarelli foi determinante para a Seleção Brasileira abrir uma boa margem de pontos. O ponteiro fez o primeiro ace da partida, além de ter trazido complicações para o passe chileno. O cenário se mostrou favorável para o bloqueio verde-amarelo, que marcou três pontos seguidos com Cachopa e Judson, duas vezes. Ao fim da passagem de Lucarelli, a parcial marcava 13 a 6 para o Brasil.

A vantagem se consolidou nos side-outs, com Adriano, Judson e Bryan dividindo a responsabilidade na virada de bola, e aumentou ainda mais quando o jovem oposto veio para o saque. Um ace de Bryan e um erro de ataque do Chile colocaram o Brasil oito pontos à frente: 20 a 12.

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De volta na inversão de 5 e 1, Arthur Bento converteu pela saída de rede após levantamento de Brasília, levando ao set point. Para fechar a parcial, foi preciso insistência por parte de Adriano, que atacou quatro vezes antes de finalmente conseguir o ponto. Finalizado o rali mais disputado do jogo até então, o Brasil voltou a triunfar: 25 a 16.

3º set

O saque brasileiro voltou a ser uma arma eficiente pelo lado brasileiro, que sustentou vantagens sólidas de quatro pontos ao longo da parcial. Lukas Bergmann entrou na reta final, dando continuidade ao plano de rodízio de Bernardinho, e marcou seu primeiro ponto com a Amarelinha na temporada, fazendo 21 a 18. O ponto da vitória veio no erro de saque chileno: 25 a 21.

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Outros resultados do dia no Sul-Americano

  1. Argentina 3 x 1 Venezuela (25/16, 25/11, 23/25 e 25/13)
  2. Colômbia 3 x 0 Bolívia (25/23, 25/20 e 25/17)

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