AO VIVO: Siga Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei
Seleção busca terceira vitória no torneio continental
A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (17) pela terceira rodada do Sul-Americano. A partida acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
0
0
0
Colômbia
0
0
0
0
Pré-jogo
- Aquecimento tá on!
- Mais cedo, mesmo com apoio da maioria no Maracanãzinho, a Bolívia foi derrotada pela Venezuela por 3 sets a 1. Destaque para a quarta parcial acirrada, na qual a seleção venezuelana tirou um match point do adversário, fechou em 27/25 e somou os primeiros três pontos na competição.
- Se tem aquecimento da Seleção Brasileira masculina de vôlei, tem altinha!
➡️ Judson exalta entrosamento com levantadores da Seleção
O Brasil chega à partida com o retrospecto de duas vitórias em dois jogos no torneio continental. Na estreia, o time de Bernardinho bateu o Chile por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21) e, na segunda rodada, superou a Bolívia também em sets diretos, nas parciais 25/18, 25/13 e 25/16.
Outros resultados do dia:
- Argentina 3 x 0 Chile (28/26, 25/19 e 25/17)
- Bolívia 1 x 3 Venezuela
➡️ A caminho da Itália, Julia Bergmann apoia o irmão Lukas no Sul-Americano
Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
Veja a lista de convocados de Bernardinho
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza
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