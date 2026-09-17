AO VIVO: Siga Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (17) pela terceira rodada do Sul-Americano. A partida acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 0 0 0 Colômbia 0 0 0 0

Pré-jogo

Aquecimento tá on!

Jogadores de Brasil e Colômbia aquecem antes de duelo no Sul-Americano de vôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Mais cedo, mesmo com apoio da maioria no Maracanãzinho, a Bolívia foi derrotada pela Venezuela por 3 sets a 1. Destaque para a quarta parcial acirrada, na qual a seleção venezuelana tirou um match point do adversário, fechou em 27/25 e somou os primeiros três pontos na competição.

Se tem aquecimento da Seleção Brasileira masculina de vôlei, tem altinha!

Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei jogam altinha antes de Brasil x Colômbia (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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Jogadores comemoram ponto em Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

O Brasil chega à partida com o retrospecto de duas vitórias em dois jogos no torneio continental. Na estreia, o time de Bernardinho bateu o Chile por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/21) e, na segunda rodada, superou a Bolívia também em sets diretos, nas parciais 25/18, 25/13 e 25/16.

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Outros resultados do dia:

Argentina 3 x 0 Chile (28/26, 25/19 e 25/17) Bolívia 1 x 3 Venezuela

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Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

Veja a lista de convocados de Bernardinho

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento

Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta

Líberos: Maique e Douglas Pureza

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