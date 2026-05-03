Inteligência do Praia, inconsistência do Minas: Thaisa analisa final da Superliga

Capitã do Minas, a central Thaisa não escondeu a frustração com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei, após derrota por 3 a 0 para o Praia Clube, no Ginásio do Ibirapuera. Ao analisar o desempenho da equipe, a atleta destacou a falta de consistência ao longo do jogo, mas reconheceu os méritos das rivais no clássico deste domingo (3).

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— A gente teve um jogo inconsistente, tivemos bons momentos, mas não conseguimos continuar construindo o jogo bem. O Praia teve muito mérito, foi muito inteligente, sabendo jogar, explorando bloqueio e fazendo as melhores escolhas. A gente perdeu um pouco dessa paciência e faltou consistência de jogo, haja vista o segundo set, que a gente tomou oito pontos em uma passagem - analisou.

A fala de Thaisa explica bem a tônica do jogo, que seguiu praticamente o mesmo roteiro nos três sets: o Minas iniciava na liderança mas, sem conseguir construir vantagem no placar, acabava sofrendo a virada. Na terceira e última parcial, o time já quase não vibrava em quadra, e a diferença chegou a 12 pontos.

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O Minas encerrou a temporada com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

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Praia conquista o tricampeonato da Superliga

Com a vitória por 3 sets a 0, o Praia Clube conquistou o tricampeonato da Superliga, e quebrou um tabu no clássico mineiro: ao longo da temporada, o time de Uberlândia havia sido derrotado nos outros cinco confrontos diante do Minas.

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— Elas construíram uma história muito bonita e mereceram essa vitória. A gente precisa ter a humildade de reconhecer quando um time vai bem, cresce e merece a vitória. A gente não soube se manter com a cabeça no lugar durante a partida - finalizou Thaisa.

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