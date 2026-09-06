Nome recorrente na Seleção feminina de vôlei nos últimos anos, a oposta Kisy ficou fora da lista de 14 relacionadas para o Campeonato Sul-Americano. Apesar de ter participado de toda a preparação visando ao classificatório olímpico da modalidade, a jogadora de 26 anos acabou preterida por José Roberto Guimarães por escolha técnica, repetindo o roteiro das Olimpíadas de Paris 2024.

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Desde a estreia com a Amarelinha em 2022, Kisy disputou cinco edições de Liga das Nações e duas de Campeonato Mundial. Seu desempenho no Minas, onde foi bicampeã e eleita duas vezes MVP da Superliga, justificava a presença nas convocações, embora a performance na Seleção Brasileira passasse distante do que era visto no clube.

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A dificuldade para se firmar no time custou a convocação para o principal compromisso do ciclo olímpico: os Jogos de Paris 2024. Rosamaria, Tainara e Lorenne foram as opostas levadas para compor o grupo que viria a conquistar a medalha de bronze.

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Kisy perde vaga para Sabrina, destaque da Seleção B

Rosamaria e Kisy se abraçam após a vitória contra a Itália na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Dois anos depois, Kisy voltou a ficar sem espaço na saída de rede. Atuando desde 2025 no voleibol russo, a jogadora esteve à disposição de Zé Roberto durante toda a Liga das Nações, porém mal saiu da reserva. Já Tainara e Rosamaria, titulares na campanha que culminou no vice-campeonato da VNL, foram mantidas para o Sul-Americano.

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Quem passou à frente de Kisy e foi reconhecida com a convocação foi Sabrina. Aos 30 anos, a oposta se destacou pela Seleção B e foi convidada para integrar os treinamentos da equipe principal, ganhando a vaga nos últimos detalhes.

Junto com as opostas de origem, Zé Roberto optou novamente por convocar Ana Cristina e Helena na dupla função de ponteira-oposta. O técnico, inclusive, já afirmou que não descarta utilizar uma formação com três ponteiras.

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Números de Kisy na VNL 2026

36 pontos, com média de 2,4 por jogo;

30 pontos de ataque, 4 de bloqueio e 2 de saque;

40% de eficiência em ataques;

Maior pontuação na derrota para a Tailândia por 3 a 0, quando fez 11 pontos.

Com dois cortes, Brasil é convocado para classificatório olímpico

Além de Kisy, a central Larissa Besen foi cortada da relação final para o Sul-Americano. No meio de rede, foram convocadas Diana, Luzia e Lorena.

A lista também conta com o retorno da camisa 10 e capitã Gabi, que está em processo de recuperação de uma lesão na região lombar. A levantadora Vivian, por sua vez, foi chamada para ocupar a vaga de Macris, que foi dispensada dos treinos junto com a líbero Natinha.

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O Brasil estreia na próxima terça-feira (8), contra a Venezuela, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso conquiste o título continental, a Seleção estará classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. ➡️ Confira a convocação completa!

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