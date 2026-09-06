Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira estreia na terça-feira (8) contra a Venezuela, no Maracanãzinho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 14:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)
Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já tem definidas as 14 jogadoras que representarão o país no Campeonato Sul-Americano. A relação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) neste domingo (6).

Entre os nomes está a ponteira Gabi, que vem se recuperando de uma lesão nas costas e foi relacionada para a competição. A levantadora Vivian, por sua vez, foi chamada para ocupar a vaga de Macris, que foi dispensada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e terá uma importância especial para o ciclo olímpico. O país que conquistar o título garantirá a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Confira a lista de relacionadas:

Levantadoras- Roberta e Vivian

Opostas- Sabrina e Tainara

Ponteiras/opostas- Ana Cristia, Helena e Rosamaria

Ponteiras- Gabi e Julia Bergmann

Centrais- Diana, Lorena e Luzia

Líberos- Marcelle e Nyeme

➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

Brasil estreia contra a Venezuela

A equipe comandada por José Roberto Guimarães fará sua primeira partida na terça-feira (8), às 20h, diante da Venezuela. Além das brasileiras e venezuelanas, Argentina, Peru, Colômbia e Chile também estão na disputa pelo título continental.

continua após a publicidade

Veja a tabela completa do Sul-Americano Feminino de 2026

Terça-feira (8/09)

    1.
  1. Argentina x Peru - 14h
    2. 2.
  2. Colômbia x Chile - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

    1.
  1. Venezuela x Chile - 14h
    2. 2.
  2. Argentina x Colômbia - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

    1.
  1. Argentina x Chile - 14h
    2. 2.
  2. Venezuela x Peru - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

    1.
  1. Peru x Colômbia - 10h30
    2. 2.
  2. Brasil x Chile - 13h30
    3. 3.
  3. Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

    1.
  1. Peru x Chile - 9h
    2. 2.
  2. Brasil x Argentina - 12h
    3. 3.
  3. Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL
Seleção Brasileira depende apenas de si para avançar à fase final da VNL (Foto: Volleyball World)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil carimba vaga olímpica no masculino

Há 1 hora
Thâmela realiza manchete em jogo do Sul-Americano feminino de vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil tem duas duplas na semifinal do Sul-Americano feminino

Há 17 horas
Karina, ponteira da Seleção Brasileira e do Sesc Flamengo, posa com o troféu da Copa Sul-Americana

Vôlei

Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-Americano

Há 1 dia
O técnico Luizomar de Moura, durante o jogo entre Osasco e Fluminense

Vôlei

Técnico do Osasco critica veto da CBV a mulheres trans: 'Não é justo'

Há 1 dia
Evandro e Arthur Lanci comemoram ponto em jogo do Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil está nas quartas do Sul-Americano masculino

Há 1 dia
Thamela e Vic se falam em jogo do Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei

Vôlei de praia: Brasil avança com 100% no Sul-Americano feminino

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadores da Seleção Brasileira se abraçam na quadra após marcarem ponto contra a China na VNL 2026

Seleção de vôlei é derrotada pela França em amistoso

Nyeme posa com camisa da Seleção insiparada em 'As Meninas Super Poderosas'

Líberos da Seleção usarão camisa das 'Meninas Superpoderosas' no Sul-Americano

Adriano agacha no fundo de quadra em Brasil x China pela Liga das Nações

Vôlei: veja os lances do amistoso entre Brasil e França

Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26

Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano

Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôlei

Com Gabi Guimarães no centro, jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial de 2025, contra o Japão

Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

A oposta Kisy, à direita, segura o celular com a mão esquerda e tira selfie encostada na central Julia Kudiess, à esquerda

Kisy desabafa sobre lesão de Julia Kudiess: 'Sentimento de luto'

Thâmela e Vic em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028

Gabi Guimarães atuando pela Seleção Feminina de Vôlei (Foto: CBV)

Gabi Guimarães desmente suposto veto do Sul-Americano: 'Estão todos alinhados'

Gabi Guimarães realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo em Brasil x Itália pela semifinal do Campeonato Mundial de 2025

Conegliano se opõe à participação de Gabi no Sul-Americano, diz jornalista

Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL

Seleção Brasileira mira vaga na Copa do Mundo de Vôlei

Jordan Larson nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/FIVB)

Carrasca do Brasil, Jordan Larson anuncia retorno ao vôlei

Vivian corre em quadra em partida do Brasil na Copa Sul-Americana de vôlei

Vivian: do Brasília à 'sucessão' de Macris na Seleção de vôlei