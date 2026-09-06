Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei
Seleção Brasileira estreia na terça-feira (8) contra a Venezuela, no Maracanãzinho
A Seleção Brasileira feminina de vôlei já tem definidas as 14 jogadoras que representarão o país no Campeonato Sul-Americano. A relação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) neste domingo (6).
Entre os nomes está a ponteira Gabi, que vem se recuperando de uma lesão nas costas e foi relacionada para a competição. A levantadora Vivian, por sua vez, foi chamada para ocupar a vaga de Macris, que foi dispensada.
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O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e terá uma importância especial para o ciclo olímpico. O país que conquistar o título garantirá a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
Confira a lista de relacionadas:
Levantadoras- Roberta e Vivian
Opostas- Sabrina e Tainara
Ponteiras/opostas- Ana Cristia, Helena e Rosamaria
Ponteiras- Gabi e Julia Bergmann
Centrais- Diana, Lorena e Luzia
Líberos- Marcelle e Nyeme
➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho
Brasil estreia contra a Venezuela
A equipe comandada por José Roberto Guimarães fará sua primeira partida na terça-feira (8), às 20h, diante da Venezuela. Além das brasileiras e venezuelanas, Argentina, Peru, Colômbia e Chile também estão na disputa pelo título continental.
Veja a tabela completa do Sul-Americano Feminino de 2026
Terça-feira (8/09)
- Argentina x Peru - 14h
- Colômbia x Chile - 17h
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Venezuela x Chile - 14h
- Argentina x Colômbia - 17h
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Venezuela x Peru - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Peru x Colômbia - 10h30
- Brasil x Chile - 13h30
- Argentina x Venezuela - 16h30
Domingo (13/09)
- Peru x Chile - 9h
- Brasil x Argentina - 12h
- Colômbia x Venezuela - 15h
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