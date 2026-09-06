Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já tem definidas as 14 jogadoras que representarão o país no Campeonato Sul-Americano. A relação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) neste domingo (6).

Entre os nomes está a ponteira Gabi, que vem se recuperando de uma lesão nas costas e foi relacionada para a competição. A levantadora Vivian, por sua vez, foi chamada para ocupar a vaga de Macris, que foi dispensada.

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O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e terá uma importância especial para o ciclo olímpico. O país que conquistar o título garantirá a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Confira a lista de relacionadas:

Levantadoras- Roberta e Vivian

Opostas- Sabrina e Tainara

Ponteiras/opostas- Ana Cristia, Helena e Rosamaria

Ponteiras- Gabi e Julia Bergmann

Centrais- Diana, Lorena e Luzia

Líberos- Marcelle e Nyeme

➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

Brasil estreia contra a Venezuela

A equipe comandada por José Roberto Guimarães fará sua primeira partida na terça-feira (8), às 20h, diante da Venezuela. Além das brasileiras e venezuelanas, Argentina, Peru, Colômbia e Chile também estão na disputa pelo título continental.

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Veja a tabela completa do Sul-Americano Feminino de 2026

Terça-feira (8/09)

1 . Argentina x Peru - 14h 2 . Colômbia x Chile - 17h 3 . Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

1 . Venezuela x Chile - 14h 2 . Argentina x Colômbia - 17h 3 . Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

1 . Argentina x Chile - 14h 2 . Venezuela x Peru - 17h 3 . Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

1 . Peru x Colômbia - 10h30 2 . Brasil x Chile - 13h30 3 . Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

1 . Peru x Chile - 9h 2 . Brasil x Argentina - 12h 3 . Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Seleção Brasileira depende apenas de si para avançar à fase final da VNL (Foto: Volleyball World)

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