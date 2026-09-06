Algoz da Seleção feminina de vôlei na final da Liga das Nações, a Turquia está classificada para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Neste domingo (6), a atual campeã da VNL conquistou o Campeonato Europeu ao vencer a Itália na decisão por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/22, 12/25, 25/21 e 15/10. A vaga olímpica foi garantida em casa, em Istambul, que recebeu todas as partidas da fase final do torneio continental.

A seleção turca teve novamente a oposta Melissa Vargas como principal destaque. MVP do bicampeonato da VNL, a jogadora cubana naturalizada turca marcou 28 pontos e foi a maior pontuadora do confronto, empatada com a atacante italiana Paola Egonu.

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Com o resultado, a Turquia repete o desempenho da temporada de 2023, quando subiu ao topo do pódio tanto na VNL quanto no Campeonato Europeu. Foi o segundo título continental da seleção comandada por Daniele Santarelli.

A oposta Melissa Vargas, da Turquia, foi uma das maiores pontuadoras do jogo contra o Canadá na VNL (Foto: Volleyball World)

Seleções classificadas para LA 2028

Além da Turquia, outras quatro seleções já asseguraram um espaço no torneio feminino de vôlei em Los Angeles 2028. Estados Unidos, país-sede dos Jogos; Canadá, Tailândia e Egito, vencedores de seus respectivos pré-olímpicos continentais, compõem o grupo de classificados até o momento.

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Três vagas serão distribuídas aos três melhores colocados do Campeonato Mundial de 2027, que será realizado nos Estados Unidos e no Canadá. As últimas três serão reservadas às seleções com melhor colocação no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que ainda não estejam classificadas.

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Brasil pode confirmar vaga em casa esta semana

Gabi Guimarães é a capitã da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

A última vaga continental para Los Angeles 2028 estará em jogo no Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil desponta como favorito para confirmar a participação na próxima edição dos Jogos antecipadamente, diante da sua torcida.

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A estreia do time treinado por José Roberto Guimarães será nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. ➡️ Confira a tabela de jogos completa do Sul-Americano clicando aqui!

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