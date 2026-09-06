Algoz do Brasil, Turquia leva vaga para as Olimpíadas no Europeu de vôlei
Equipe que bateu a Seleção Brasileira na final da VNL repete o feito contra a Itália no Campeonato Europeu
Algoz da Seleção feminina de vôlei na final da Liga das Nações, a Turquia está classificada para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Neste domingo (6), a atual campeã da VNL conquistou o Campeonato Europeu ao vencer a Itália na decisão por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/22, 12/25, 25/21 e 15/10. A vaga olímpica foi garantida em casa, em Istambul, que recebeu todas as partidas da fase final do torneio continental.
A seleção turca teve novamente a oposta Melissa Vargas como principal destaque. MVP do bicampeonato da VNL, a jogadora cubana naturalizada turca marcou 28 pontos e foi a maior pontuadora do confronto, empatada com a atacante italiana Paola Egonu.
Com o resultado, a Turquia repete o desempenho da temporada de 2023, quando subiu ao topo do pódio tanto na VNL quanto no Campeonato Europeu. Foi o segundo título continental da seleção comandada por Daniele Santarelli.
Seleções classificadas para LA 2028
Além da Turquia, outras quatro seleções já asseguraram um espaço no torneio feminino de vôlei em Los Angeles 2028. Estados Unidos, país-sede dos Jogos; Canadá, Tailândia e Egito, vencedores de seus respectivos pré-olímpicos continentais, compõem o grupo de classificados até o momento.
Três vagas serão distribuídas aos três melhores colocados do Campeonato Mundial de 2027, que será realizado nos Estados Unidos e no Canadá. As últimas três serão reservadas às seleções com melhor colocação no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que ainda não estejam classificadas.
➡️ Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei
➡️ Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-Americano
Brasil pode confirmar vaga em casa esta semana
A última vaga continental para Los Angeles 2028 estará em jogo no Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil desponta como favorito para confirmar a participação na próxima edição dos Jogos antecipadamente, diante da sua torcida.
A estreia do time treinado por José Roberto Guimarães será nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. ➡️ Confira a tabela de jogos completa do Sul-Americano clicando aqui!
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôleiHá 1 hora
Vôlei
Vôlei de praia: Brasil carimba vaga olímpica no masculinoHá 3 horas
Vôlei
Vôlei de praia: Brasil tem duas duplas na semifinal do Sul-Americano femininoHá 19 horas
Vôlei
Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-AmericanoHá 1 dia
Vôlei
Técnico do Osasco critica veto da CBV a mulheres trans: 'Não é justo'Há 1 dia
Vôlei
Vôlei de praia: Brasil está nas quartas do Sul-Americano masculinoHá 1 dia
Mais LANCE!