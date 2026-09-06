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Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga nas Olimpíadas no feminino

Classificação foi confirmada com o título sul-americano de Thâmela e Vic, neste domingo (6)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 18:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vic, de costas, vai em direção a Thâmela, de frente, para cumprimentar a parceira durante jogo do Sul-Americano de vôlei de praia
Thâmela e Vic em ação no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

Assim como no masculino, o Brasil assegurou a participação no torneio feminino de vôlei de praia das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A vaga foi confirmada neste domingo (6), com a vitória de Thâmela/Vic sobre as paraguaias Michelle/Corrales na final do Sul-Americano, por 2 sets a 0 (parciais de 26/24 e 21/7). A competição acontece em João Pessoa (PB) e garante aos países campeões de ambos os naipes a presença na próxima edição dos Jogos.

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Recordista de medalhas em Olimpíadas — 14, sendo 4 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze —, o Brasil vai defender o título feminino em Los Angeles, nona edição da modalidade. Em Paris 2024, Duda e Ana Patrícia subiram no lugar mais alto do pódio e conquistaram o segundo ouro brasileiro entre as mulheres. A dupla ficou fora do Sul-Americano após Duda se afastar das competições para cuidar da saúde mental.

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Essa é a primeira de duas vagas que o Brasil pode preencher até 2028. O Campeonato Mundial de 2027, na Holanda, será o próximo evento classificatório do vôlei de praia. Os outros meios de qualificação são pelo ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pelo Olympic Q-Series, circuito de três etapas previsto para o ano olímpico.

É importante destacar que as vagas pertencem ao país. Ou seja, mesmo em caso de título, a dupla não está automaticamente classificada para os Jogos. Cabe aos Comitês Olímpicos Nacionais a seleção de seus representantes.

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As brasileiras Thamela e Vic durante a disputa da semifinal do Sul-Americano de Vôlei de Praia
As brasileiras Thamela e Vic durante a disputa da semifinal do Sul-Americano de Vôlei de Praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

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Como foi a vitória de Thâmela e Vic

Thâmela e Vic sofreram para levar a vitória no primeiro set. A dupla número 3 do mundo viu as adversárias alcançarem o set point em três oportunidades diferentes (20/19, 21/20 e 22/21), mas buscou a virada e fechou em 26/24.

Na segunda parcial, com uma passagem eficiente de Vic pelo saque, as brasileiras abriram 14 pontos de margem (20/6). Com o placar amplamente favorável, Thâmela teve tranquilidade para cravar a bola na paralela e fazer 21/7, carimbando a classificação olímpica.

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Final brasileira no masculino

Mais cedo, com as classificações de Evandro/Arthur Lanci e André/Renato para a decisão, o Brasil também garantiu um lugar na disputa masculina em Los Angeles 2028. As duplas da casa se enfrentam pelo título ainda na noite deste domingo.

Primeiras vagas confirmadas em LA 2028

Além do vôlei de praia, o Brasil já tem seu espaço reservado nas Olimpíadas na ginástica rítmica. Em agosto, o conjunto brasileiro ficou em terceiro lugar na prova geral do Mundial de Frankfurt, na Alemanha, e conquistou as cinco primeiras vagas do país em Los Angeles 2028.

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No futebol feminino, apenas a oficialização do sistema qualificatório separa o Brasil da comemoração de mais uma vaga olímpica. O título da Copa América de 2025 já seria suficiente para classificar a Seleção Brasileira de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024, onde ambos os finalistas do torneio continental garantiam cota.

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