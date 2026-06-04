Com mudança, Zé Roberto define as 14 inscritas na partida contra a República Dominicana pela VNL
Jogo acontece às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (4)
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BRASÍLIA - A Seleção Brasileira feminina de vôlei disputa a segunda partida da VNL 2026 nesta quinta-feira (4), contra a República Dominicana. O duelo acontece na Arena Nilson Nelson, a partir das 20h (de Brasília). O técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras, do grupo de 18, que estarão à sua disposição no duelo.
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Gabi, em recuperação física, está fora novamente, assim como aconteceu na vitória do Brasil sobre a Holanda. A mudança da lista em relação ao confronto de estreia na VNL diz respeito às líberos: Natinha entra no lugar de Marcelle.
Ausentes na partida contra as dominicanas, Gabi (ponteira), Marcelle (líbero), Sabrina (oposta) e Bruninha (líbero) seguem inscritas na primeira semana da Liga das Nações. As jogadoras podem ser utilizadas em outros confrontos durante a etapa de Brasília.
Confira as jogadoras inscritas em Brasil x República Dominicana pela VNL
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRA
- Júlia Bergmann
CENTRAIS:
- Diana
- Júlia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Nyeme
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Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL
Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações. A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.
A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 24 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok, com 13 pontos marcados.
A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília).
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