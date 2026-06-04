BRASÍLIA - A Seleção Brasileira feminina de vôlei disputa a segunda partida da VNL 2026 nesta quinta-feira (4), contra a República Dominicana. O duelo acontece na Arena Nilson Nelson, a partir das 20h (de Brasília). O técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras, do grupo de 18, que estarão à sua disposição no duelo.

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Gabi, em recuperação física, está fora novamente, assim como aconteceu na vitória do Brasil sobre a Holanda. A mudança da lista em relação ao confronto de estreia na VNL diz respeito às líberos: Natinha entra no lugar de Marcelle.

Ausentes na partida contra as dominicanas, Gabi (ponteira), Marcelle (líbero), Sabrina (oposta) e Bruninha (líbero) seguem inscritas na primeira semana da Liga das Nações. As jogadoras podem ser utilizadas em outros confrontos durante a etapa de Brasília.

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Confira as jogadoras inscritas em Brasil x República Dominicana pela VNL

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRA

Júlia Bergmann

CENTRAIS:

Diana

Júlia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Nyeme

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Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL

Julia Bergmann ataca em Brasil x Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações. A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

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A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 24 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok, com 13 pontos marcados.

A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília).