Amor e 'momento tietagem': Gabi assiste à estreia do Brasil na VNL

BRASÍLIA - A capitã Gabi Guimarães ficou fora da estreia da Seleção Brasileira feminina de vôlei por conta de questões físicas derivadas da desgastante temporada no Conegliano, da Itália. Mesmo assim, a capitã esteve presente na Arena Nilson Nelson nesta quarta-feira (3) e acompanhou, da arquibancada, a vitória do Brasil sobre a Holanda por 3 sets a 1.

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Após as 14 inscritas na partida entrarem na quadra para o aquecimento, Gabi desceu e ficou atrás do banco de reservas, em pé, acompanhando a movimentação das companheiras. A presença da jogadora foi muito comemorada pelos torcedores, que receberam "tchauzinhos" da ponteira. Ao lado de Gabi, estavam as outras três atletas não relacionadas para o confronto de estreia: Natinha (líbero), Sabrina (oposta) e Bruninha (levantadora).

Gabi Guimarães acompanha o aquecimento da Seleção Brasileira antes da estreia na VNL (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Nos momentos anteriores ao início da partida, o quarteto subiu para o local onde acompanhou o jogo, em uma área reservada da arquibancada. Gabi se sentou ao lado de Bruna Unzueta, sua namorada, e assistiu, atenta, à estreia da amarelinha na VNL.

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Ao longo do duelo, ainda deu tempo para o "momento tietagem". Gabi tirou fotos com diversos torcedores, que expressavam a felicidade de estar perto de uma ídola.

Gabi tira foto com torcedores durante a estreia do Brasil na VNL (Foto: Andressa Simões/Lance!)

A 'agonia' de Gabi por estar longe da quadra

Depois da partida, Gabi falou à imprensa e não escondeu a "coceira" que dá para entrar em quadra e jogar. Segundo ela, é mais difícil ver da arquibancada do que estar brigando pelos três pontos em quadra.

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— Sempre dá a vontade de estar dentro da quadra e tentar fazer alguma coisa, nem que fosse dar um toque ali do banco. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo se conhece há muito tempo. Eu vi todas muito tranquilas, se orientando e se ajudando durante a partida.

Zé Roberto garante que Gabi joga na primeira semana da VNL

Segundo Zé Roberto, a estratégia de poupar Gabi na estreia é para evitar lesões. No entanto, ele garante que a ponteira entrará em quadra ainda na primeira semana, em Brasília, como forma também de prestigiar o público que promete lotar as arquibancadas do ginásio. Ainda assim, o técnico enfatizou que a participação mais efetiva da jogadora será a partir da segunda etapa.

— A Gabi é uma jogadora importante para o time. Ela precisa readquirir seu ritmo, mas vai jogar ainda nesta primeira semana, sim. O público brasileiro veio para ver a Gabi jogar. Então, é uma questão de respeito ao público que vem, torce e paga o ingresso para ver as melhores em quadra. A Gabi, hoje, é uma das melhores jogadoras do mundo. Ela está pronta para jogar daqui a pouco.

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